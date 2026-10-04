Beşiktaş'a Orkun Kökçü müjdesi! O maçta sahada

Ayak başparmağındaki sakatlık sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Beşiktaşlı Orkun Kökçü, bir süre dinlenecek. Yıldız orta sahanın 11 Ekim’deki Kocaelispor maçında ise takıma geri dönmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Marsilya ve Amedspor maçlarında fedakarlık yaparak takımını yalnız bırakmayan Orkun Kökçü, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi için açıklanan kadrosuna davet edilmişti. Ayak başparmağında ağrı olmasına rağmen ay-yıldızlı ekipte de büyük bir özveri örneği göstererek İtalya sınavına çıkan milli oyuncu, ağrılarının artması nedeniyle Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı. Fotomaç'ın haberine göre, ayak başparmağındaki çatlak nedeniyle tedavi gören 25 yaşındaki orta saha bir süre dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacak. Kaptanın Süper Lig'de 11 Ekim Pazar günü oynanacak Kocaelispor maçında forma giymesi bekleniyor.