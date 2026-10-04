Beşiktaş, ocak ayı transfer dönemi için genç yetenek arayışını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündemine Werder Bremen forması giyen 19 yaşındaki 10 numara Darwin Soylu girdi.

Siyah beyazlı kulübün 'yetenek de dektörleri' ocak ayı için kolları sıvadı. Yerli genç oyuncuları ezeli rakiplere kaptırmak istemeyen Beşiktaşlı kurmayların kış dönemi için yeni hedefi belli oldu. Fotomaç'ın haberine göre, yaz döneminde İlhan Fakılı hamlesiyle ses getiren Kara Kartal, Werder Bremen'de forma giyen Darwin Soylu'yu gündemine aldı. Beşiktaş transfer komitesi, etkili sol ayağı, oyun görüşü ve skorer kimliğiyle ön plana çıkan 19 yaşındaki 10 numara için Bundesliga ekibinin kapısını çalacak.

HAMLE OYUNCUSU OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR

Futbol gelişimine Hertha Berlin alt yapısında başlayan Darwin Soylu ardından Wolfsburg altyapısına transfer oldu. Wolfsburg U19 takımıyla sergilediği yüksek skor katkısı ve hücum organizasyonlarındaki etkili rolüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Werder Bremen'in geçen yaz döneminde renklerine kattığı genç yetenek, yeşil beyazlı kulüple ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Darwin Soylu, yerli statüsü avantajıyla Beşiktaş'ın A takım rotasyonunda 'hamle oyuncusu' olarak düşünülüyor.

DRİPLİNG KABİLİYETİ YÜKSEK

Sol ayağı raket gibi olan Darwin Soylu, dripling yeteneği ile öne çıkıyor. 19 yaşındaki futbolcu, dar alanda adam eksiltmesi, savunma hattının dengesini bozabilmesi ve hücuma yaptığı katkıyla beğeni topluyor. Wolfsburg U19'da 25 maçta 15 kez fileleri havalandırarak gol yollarında ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.

PETER NİEMEYER'DEN ANALİZ

Werder Bremen Futbol Direktörü Peter Niemeyer, genç orta sahanın teknik kapasitesi ve pas becerisine vurgu yaptı. Niemeyer, "Darwin Soylu, teknik açıdan çok yetenekli ve kreatif bir orta saha oyuncusu. Dripling ve pas oyunundaki güçlü özellikleri sayesinde sürekli olarak hücumda gol tehlikesi yaratabiliyor" ifadelerini kullandı.