Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı müjdeyi verdi! "Projelerimiz devam edecek"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlı kulübün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. İşte Serdal Adalı'nın o sözleri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Seçimli olağanüstü genel kurulumuzu ülkemizin ve dünyanın her noktasında takip eden büyük Beşiktaş ailesi, saygı değer Beşiktaşlılar, bugün burada Beşiktaşımız için daha büyük hedeflere yürüyeceğimiz, daha güçlü, daha aydınlık bir dönemi başlatmak için toplandık. Mali genel kurulda bizlere olan güvenini ortaya koyan, destek ve güç veren değerli genel kurul üyelerimize yürekten ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlere olan güveniniz boşa çıkarmayacağız. Beşiktaş'ı layık olduğu yere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.



"YEN SPONSORLUKLAR GELECEK"



En çok gelen soru, nasıl gelir elde edeceğimiz yönünde oldu. Dikilitaş Projesi'nin tek seferlik bir gelir kalemi olduğu söyleniyor, sürdürülebilir gelir olmayacağından endişe ediliyor. Dikilitaş'tan gelecek gelirin, bir kısmı ile gayrimenkul projelerine devam edeceğiz. Bunun yanına yeni sponsorluk gelirleri de ekleyeceğiz. Takımımızın yaptığı çıkış ile müsabaka gelirlerinin de artmasını bekliyoruz. Ayrıca yeni yayın ihalesinden çok daha yüksek bir gelir beklentimiz var. Gelir getirici projeler için var gücümüzle çalışamaya devam edeceğiz.



"PROJELERİMİZ DEVAM EDECEK"



Basketbolda sponsorluk için görüşmeler devam ediyor. Seçiciyiz. Kısa sürede sonuçlandırıp formamıza ve bütçemize gereken katkıyı sağlayacağız. Forma sırt sponsorumuz ile ilgili sorular aldık. Bu konu yargıda. Şirket şu anda TMSF'ye devredildi. Yeni yönetimle görüşüp en kısa sürede bu konuyu netleştireceğiz. Mali durumu tüm detaylarıyla açıkladık. Beşiktaş tarihinin tek kalemde en büyük gelirini getirecek projesini yaptık. En kısa sürede Dikilitaş'ın da temelini atacağız. Projelerimiz devam edecek.



İhraç edilen ve edilmeyen kişilerle ilgili soru ve görüşler oldu. Her biri genel kurul üyelerinin kararıdır. Yönetimden ayrılan arkadaşlarımızla ilgili görüşler oldu. Hepsi yönetim kurulunda olmasa da Beşiktaş'a hizmet etmeye devam edecek insanlar. Yolumuz bir. Hizmetleri için kendilerine bir kez daha teşekkür ederim.

TRANSFER SÖZLERİ...



Transfer maliyetleriyle ilgili görüş ve endişeleri anlıyorum ancak transfer ettiğimiz her bir oyuncu, bizi hedeflerimize taşıyacak kalitede. Ayrıca göreceksiniz, yollarımızı ayırdığımız oyunculardan kar edeceğiz. Önceki yıllarda transferlerin yarattığı güvensizlik ortamını biliyorum ve hak veriyorum ancak Beşiktaş'ta artık üstüne para vererek oyuncu gönderme devri sona ermiştir. Rakiplerimizin 1-2 oyuncuya verdiği ücretlere, biz bir takım kurduk. 3 büyük takımın kontratlarını karşılaştırın bizim iyi iş çıkardığımızı göreceksiniz.

"TRİBÜN KAPASİTEMİZ 46 BİN KİŞİYE YÜKSELECEK"



Kartal Yuvası mağazalarının her noktasında iyileştirme ve gelirlerimizi arttırma çalışmalarımız devam edecek. Stat, tribün kapasitesini kasım ayında 46 bine çıkaracağız.