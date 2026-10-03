Serdal Adalı'dan MHK açıklaması! "Tarih Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlıların Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Adalı, "Hakemler dosyası" soruşturmasının ardından MHK ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlıların Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:



UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara muhteşem bir başlangıç yaptık. Ligde de liderlik koltuğuna oturmuş bir Beşiktaş'ın başkanı olarak karşınızda olabilirdik. Alanyaspor ve Amed maçlarında hakem kararlarını gördük. Verdikleri kararlarla lider olmamamıza sebep olanların, şuan nerede ve ne durumda olduklarını görüyoruz. Beşiktaş bu futbolla hak ettiği yerde olacak ve liderlik koltuğuna oturacak.



"BEŞİKTAŞ LİGİN EN İYİ OYNAYAN TAKIMIDIR"



Beşiktaş, bu ligin en iyi futbol oynayan takımıdır. Ligin en iyi takımını kurarak karşınıza çıkmış bulunuyoruz. Sokakta şampiyonluk umudunu görüyorum. Beşiktaş formalı çocukları görüyorum... Tribünde kenetlenmeyi görüyorum. Dünyaya nam salan Beşiktaş tribünlerini yeniden görüyorum. Bunlar Beşiktaş'ın güzel günler göreceğinin işaretidir.



"MHK'Yİ İŞARET EDEN BİZDİK"



Hakem hataları nedeniyle karşınıza lider olarak çıkamadık. "Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyin" serzenişlerini camiadan çok duyduk. Geldiğimizden beri MHK'yi işaret eden bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini zikreden bizdik! Kendisi olduğu sürece Türk futbolunun bir adım bile ileri gidemeyeceğini söyledik. Tarih Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı. Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmaya çalışmanın bir bedeli nihayet oldu. Bu gelişmeler sonrası yeni bir dönem olacak. Yeni dönem Türk futboluna hayırlı olsun. Biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Sahada hak edenin kazanmasını istiyoruz. Adalet olduğunda, Beşiktaş'ın şampiyon olacağına inanıyoruz.

"KENDİ GELİRİNİ YARATAN BİR BEŞİKTAŞ..."



Kadro yapımız istediğimiz seviyeye geldi. Bundan sonra üzerine para vererek "Yeter ki git" diyeceğimiz oyuncumuz kalmadı. Beşiktaş bugün dünyanın en büyük kulüplerinde oynayabilecek oyunlarına sahip... Kadro değerimizi kısa sürede daha da yüksek seviyelere çıkaracağız. Doğru zamanlarda, doğru oyuncu satışları yaparak kendi gelirini yaratan bir takım olacağız. Beşiktaş artık Türkiye'de olmayan bir vizyon ile yönetilecek.



"DÜNYA FUTBOLUNDAKİ YERİMİZ..."



Beşiktaş'ımıza 1,5 yılda 82,2 Milyon euro bonservis bedeli kazandırdık. Aldığımız oyuncular çok daha büyük bonservis bedeli kazanmamızı sağlayacak. Beşiktaş ülke tarihinde rekor kırarak, 17 oyuncusunu milli takımlara göndererek bir kulüp oldu. Beşiktaş, Avrupa'nın köklü takımlarından Marsilya'yı iyi futbolla yenerek dünya futbolunda yerini yeniden kazanacağı bir döneme başlamıştır.

"NEREDEN NEREYE GELDİK"



Geride kalan 1,5 yılda 466 Milyon euro ödedik. Yani her gün 1 Milyon euro ödeme yaptık. Her gün 55 Milyon TL ödediğinizi düşünün... 1,5 yıl boyunca her gün bunu yaşadık. Çok şükür bu yükün üstesinden geldik. Şikayet etmek için anlatmıyorum. Nereden nereye geldiğimiz doğru anlaşılsın istiyorum.

"5 YIL İÇİNDE BANKA BORÇLARI BİTECEK"



Banka borçlarımızı 53 Milyon dolara indirdik. Yıllık 50 milyon dolar olan faizi, 5 milyon dolara indirdik. Beşiktaş tarihinin en büyük borç ödemesini yaptık. Beşiktaş, Dikilitaş Projesi'nden 8,5 Milyar TL gelir elde edecek. Gelecekte kur farkı olursa, rakam artacak. Elde edeceğimiz gelirlerin bir kısmını, 53 Milyon euro'luk banka borçlarında kullanacağız. 5 yıl içinde banka borçlarımız bitecek.



"ÖĞRENCİ YURDU YAPACAĞIZ"



Dikilitaş'tan gelecek para ile yeni arsa alarak, yeni gayrimenkul projesi yapmak istiyoruz. Buradan gelecek para kadro, alt yapı ve tesisleşme için kullanılacak. Mali yapı bağımsız hale gelecek. Şişli'de öğrenci yurdu yapacağız. İlklerin kulübü Beşiktaş olarak, diğer kulüplere öncülük edeceğiz.