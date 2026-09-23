Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'da yayınlanan Gündem Özel programında açıklamalarda bulundu. Başkan Adalı siyah beyazlıların gündemindeki tüm konulara ilişkin samimi yanıtlar verdi. İşte Başkan Adalı'nın o sözleri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Başkan Adalı, siyah beyazlıların gündeminde yer alan birçok konu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER:

"Yorumlar görüyorum arada sırada. Biliyorsunuz Sergen Hoca'yla yolları ayırdıktan sonra çok kısa bir müddet sonra Önder hocayla oturduk. İşin aslında Önder Hoca bir sene önce başlayacaktı. Yani Ole hoca ile beraber çalışma programı vardı. Kısmet olmadı. Sergen hoca başka bir ekiple çalışacağını söyleyince Önder hocayla da ilk oturduğumuzda ilk şeyimiz, 'Hocam, bir an önce şu hoca işini halletmeniz lazım.' Belki yarın dedi, tekrar bir buluşalım. Bizde de mevcutta olan ekibin de yaptığı bir teknik direktör çalışması vardı. Dedim beraber, dedi bir oturalım, bir maç yapalım, hangisinde anlaşırsak. Yani mesela Önder hocanın listesinde de bizimkilerin yaptığı listede de aşağı yukarı üçer hoca çakışıyordu. Bunların bir tanesi de Italiano'ydu. İlk aradık. Italiano'nun hem menajeri hem avukatı. Bologna'da daha mukavelesini de feshetmemişti biz aradığımızda. Evet, biliyorum. 'Ya biz Bologna ile bugün ya da yarın bu feshedeceğiz. Başka bir kulüple, Napoli ile anlaşıyoruz' gibi. Biz söyleyince biz diğer alternatife yöneldik. Önder hoca yurt dışında diğer hoca adayıyla görüşürken Italiano'nun Napoli ile olan görüşmelerinde aksilik çıktığı haberi geldi bir ortak, bir arkadaşımız tarafından. Bir gün içinde Önder hoca ben, 'Geçeyim buradan İtalya'ya' dedi. İşte birazcık da anlayışımızı rast getirdi. Yüzümüze baktı diyorum ben. İki günün içinde işte iki gün Önder Hoca kaldı Roma'da, sonra ben gittim. İki gün de beraber oturduk konuştuk. Anlaştık, aldık geldik. Ama diğer hocayla, yani Önder Hoca'nın diğer hocayla görüşmeleri de sona gelmiştik."

"İki günde birazcık İtaliano'ya Beşiktaş'ı, hedeflerimizi, projeyi anlatınca sonradan da ben gittim. Bir ikinci günde de, bindik, aldık geldik. Napoli Başkanı'na teşekkür ederim."

VLAHOVIC TRANSFERİ

"Şöyle işin aslında bakacak olursak Vlahovic transferi, biz listeleri hocayla, Italiano'yla paylaştığımızda Vlahovic için, 'Ya bu biraz 'zaman alır' dedi. Dedim ki, 'Ben bekleyeceğim.' Yani çünkü Önder Hoca da bizim diğer ekiplerin tamamı. Yani biz eğer bir santrfor alacaksak bunu alalım, başka kimseye de bakmayalım. Daha Italiano'yla görüşmeden önce. Tabii Italiano'nun hoca olarak bizde olması müthiş bir avantaj oldu bizim için. Yani ben ilk oturduğumda, 'Ya bu biraz zaman alır, biraz da 'işte maliyetleri' falan. 'Hocam, sen ikna et, ben ne istiyorsa vereceğim o parayı' dedim. Hatta gülüştük böyle."

"Zaman aldı. Teklif gelmeyen kulüp de kalmadı Dusan'a. Yani her gelen teklif bizi üç gün, beş gün ileriye attı. İşte kendi menajeri vasıtasıyla işte Juventus hiçbir zaman masadan kalkmadı. Son dakikaya kadar, son haftaya kadar. Zaman aldı. Biz de birazcık yani çok da eleştirdi insanlar ya, hâlâ bir hafta kalmış, hâlâ santrfor gelmedi. Ama ben çok umutluydum geleceğinden. En son zaten Belgrad'da oturup kendiyle konuştuktan sonra zaten ertesi gün de bindik geldik herhalde."

"RASKIN ile 2-3 SENEDİR İLGİLENİYORDUK!"

"2-3 senedir Raskin ile ilgileniyorduk. Bu sene kulüple görüşürken çat diye maç kadrosuna yazdılar. Biz 'Yetişir mi?' diye uğraşırken hocaları açıklama yaptı, olmadı."

"ARSENAL BU YIL ANLADI!"

"Trossard için geçen yıl da son ana kadar uğraştık. Bu yıl Arsenal, bu transferden vazgeçmeyeceğimizi anladı. Dünya Kupası nedeniyle transferler normalden çok daha zor oldu."

"Her yurt dışından geldiğimizde deplasmana gidiyoruz. "Niyeyse 2-3 senedir en zorlu fikstür bize geliyor. Geçen sene de gittik en zorlu numarayı çektik. Kısmetsizlik. Lig fikstürü torbadan çekiliyor, bizim kısmetsizliğimiz."

"6 GOLÜMÜZ İPTAL EDİLDİ!"

"Bu sezon kimsenin itiraz edemeyeceği 6 golümüz iptal edildi. Mevcut MHK Başkanı ve ekibiyle ilgili neden bu kadar zorluyorlar anlamış değilim?"

"Beşiktaş'a karşı bir güç kullanılıyor fikri oluştu bizde artık. Bunu denemesinler. Bu şekilde gidersek hakim olamayacağımız olaylar olur. Sonra oturur hep beraber üzülürüz. VAR, var ama bize yok. VAR, var ama bize yok!"

"8 gol atan takım var, bizim 6 golümüz iptal edildi. O maçlardan birini alsak zaten lider olacaktık. 30. dakikadaki penaltıyı ver, ondan sonra denge sağlamak için uğraşma."

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM!"

"Yayıncı kuruluştaki pozisyonları VAR'a gönderen kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum."

"Yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntılar var. Derbide Vlahovic'i gösterdikleri pozisyonda 'Rakip oyuncunun görüntüleri yok mu?' diye sordum. 'O sırada yönetmen başka bir şey çekiyormuş' dediler."

"Federasyonun yaptığı iyi şeyler de var. Ancak her maçtan sonra hakemleri konuşmaktan bunları söylemeye fırsat bulamıyoruz."

"BORÇ 52 MİLYON EURO SEVİYESİNDE!"

"Başkan olduğumda Bankalar Birliği'ne yaklaşık 120-130 milyon euro borcumuz vardı. Şu an bu borç 52 milyon euro seviyesinde."

"Bankalar Birliği'ne ödediğimiz 80 milyon euronun yarısı Rahmi Bey'in sponsor desteğiyle, diğer yarısı ise yönetimimiz tarafından karşılandı."

"Şu an istersek Bankalar Birliği'nden çıkabiliriz."

"Yeni görev süremizin sonuna geldiğimizde borçlanmayı durdurup kademeli olarak azaltacağımız bir noktaya geleceğiz."

"Dün akşam 'Basketbolda neden sponsor yok?' diye sordular. Maalesef bizim camiada bu iş olmuyor; kapısını çalmadığımız kimse kalmadı. Rahmi Bey'in dışında el atan da yok."

"Yani her maçtan sonra hakem konuşmaktan memnun falan değiliz. Bir Marsilya maçı oynadık. Ondan önce 4-5 tane eleme maçları oynadık. Birinde hakem konuştuk mu ya? Ligde 6 hafta olmuş, hakem konuşmadığımız bir hafta olmadı!"

"Hüseyin Yücel'in bütün hesabını kapattık, aramızda alacak verecek kalmadı. Kendisine teşekkür ederim."

"HAPOEL BEER SHEVA MAÇINI GÜRCİSTAN'DA OYNAYACAĞIZ"

"Hapoel Beer Sheva maçını büyük ihtimalle Gürcistan Batum'da oynayacağız. Seyircili olacak. Oradaki stadyumun 20 bin kişi kapasitesi var."

"Bir Beşiktaş taraftarı olarak bu sezon lig şampiyonluğunu tercih ederim. Avrupa'da da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Avrupa için çok iddialı olacağımız zamanlar da gelecek."

ORKUN KÖKÇÜ AÇIKLAMASI!

"Orkun eleştirilebilir. Orkun zaten kendini en çok eleştiren kişi. Fakat iş küçük düşürmeye veya kişisele girerse kimse kusura bakmasın. Orkun, Beşiktaş'ın kaptanı. Bizim kırmızı çizgimiz. Orkun, her sarı karttan sonra zaten kendini eleştiren birisi. Ne yapsın, takımın hakkı yenirken Orkun sussun mu? Bir de Orkun, Beşiktaş'ın futbolcusundan daha da öte bir pozisyonda"

"Rıdvan Yılmaz'ın A Milli Takım'a gitmesi gerekiyordu. Bu eleştirimi kendilerine de söyledim."

TRANSFER AÇIKLAMASI!

"Devre arasında durmayacağız, eksiklerimizi kapatacağız. Değişiklik yapacağımız pozisyonlar da olacak."

"Bu yaz bizim için 'beceremediler' dedikleri transferleri Ocak ayında yapacağız."