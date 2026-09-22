Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası finali için heyecan dorukta. Yeni sezonun ilk resmi kupasını müzesine götürmek isteyen iki ekip, 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar ise “Fenerbahçe Beşiktaş maçı izle”, “TRT 1 canlı izle” ve “Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda?” aramalarını yoğunlaştırdı. Dev final 22 Eylül Salı saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte maç saati, yayın kanalı ve TRT 1 canlı yayın ekranı...

TRT 1 canlı izle araması, Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş maçı öncesinde basketbolseverlerin gündeminde. 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, sezonun ilk resmi kupasını kazanmak için parkede kozlarını paylaşacak. 22 Eylül Salı günü saat 20.00'de başlayacak mücadele Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Peki Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte TRT 1 canlı yayın ekranı ve karşılaşmanın tüm detayları...

FENERBAHÇE TARFİN - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası finali 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE TARFİN - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Cumhurbaşkanlığı Kupası finalindeki Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş karşılaşması TRT 1'den canlı yayınlanacak.

TRT 1 NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin ilk kanalı olma özelliğini taşıyan TRT 1 televizyon, tablet, bilgisayar ve telefon gibi teknolojik ürünler üzerinden izlenebilir. Dijital yayın yaparak internet üzerindeden de izleyicilerle buluşan TRT 1 şifresiz izlenme özelliğiyle sayesinde milyonlarca kişi tarafından takip edilmeye devam ediyor.

TRT 1 canlı yayın

Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor!🏀



Fenerbahçe Tarfin ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası maçı bugün 20.00'de TRT 1'de. pic.twitter.com/kdoCpzuvkI — TRT 1 (@trt1) September 22, 2026

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 2026

TRT 1 frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:

TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NDA İKİNCİ KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın 24 Eylül 2025'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı finalde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 85-83 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu. Fenerbahçe'nin organizasyonda 8 şampiyonluğu bulunurken, Beşiktaş daha önce 1 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmış durumda.

BİZİM İÇİN ÖZEL OLACAK

Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sezona hızlı bir giriş yapacaklarını söyledi. Tecrübeli başantrenör, "Fenerbahçe olarak heyecanlıyız.

Yaklaşık 1 aydır hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Her sezon başında olduğunda gibi bazı ayarlamalar ve geliştirmeler yapıyoruz. Yarınki (bugün) karşılaşma bizim için çok özel olacak" dedi.

KARAKTER KOYMALIYIZ

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, üst üste ikinci kez Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde oynamaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Sırp başantrenör, "Bu ülke için bu mücadelenin ne kadar önemli ve prestijli olduğunun farkındayız. En önemlisi sahaya karakter koymak, takım karakterini yansıtmak olacak" diye konuştu.