Beşiktaş Diyarbakır'da liderlik peşinde! İşte Italiano'nun Amed Sportif Faaliyetler maçı muhtemel 11'i

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı farklı geçen Beşiktaş, milli ara öncesi ligde de liderliği ele geçirmeyi hedefliyor. İşte Amed SF-Beşiktaş maçının muhtemel ilk 11'leri...(BJK spor haberi)

Teknik direktör Vincenzo İtaliano yönetiminde 2026-2027 sezonuna görkemli bir başlangıç yapan ve taraftarlarına yeniden şampiyonluk umudu aşılayan Beşiktaş, bu akşam Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşılaşacak. Diyarbakır Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yusuf Adnan Kendirciler.



5 MAÇTA 12 PUAN TOPLADI



UEFA Avrupa Ligi lig etabında Fransız ekibi Marsilya'yı Tüpraş Stadı'nda 4-1 mağlup ederek gövde gösterisi yapan siyah beyazlı takımın tek düşüncesi 3 puan... Trendyol Süper Lig'de sırasıyla Çorum FK'yı 6-2 (iç saha), Fenerbahçe'yi 2-1 (deplasman) ve Erzurumspor FK'yı 3-0 (iç saha) yenen Kara Kartal, zorlu deplasmandan da galibiyetle dönerek 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Süper Lig'de 5 hafta sonunda 4 maçı kazanan ve tek mağlubiyetini Alanyaspor deplasmanında alan Beşiktaş, hanesine 12 puan yazdırdı.



LİGDEKİ İLK RANDEVU



Beşiktaş ve Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak. 5 Ocak 2008'de iki takım (o zamanki adıyla Diyarbakır Bş. Bld.) Türkiye Kupası grup aşamasında karşılaşmış, siyah-beyazlılar, Mert Nobre, Batuhan Karadeniz, Rodrigo Tello ve Bobo'nun golleriyle maçı 4-0 kazanmıştı.



RIDVAN HAZIR KITA



Fenerbahçe derbisi sonrası bileğinde ödem tespit edilen Rıdvan Yılmaz, Erzurumspor FK ve Marsilya maçlarında forma giyememişti. Sakatlığını tamamen atlatıp takımla çalışmalara başlayan deneyimli sol bek, teknik direktör Vincenzo İtaliano görev vermesi halinde bu akşam Amedspor karşısında forma giyebilecek.



TAKTİK ÇALIŞMASI YAPTILAR



Siyah-beyazlılar, Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladıktan sonra Diyarbakır'a gitti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Vincenzo İtaliano yönetiminde yapılan basına kapalı antrenmanda maçın taktiği üzerinde duruldu. Beşiktaş daha sonra Diyarbakır'a gitti. Siyah-beyazlı kafileyi taraftarlar tezahüratlarla karşılarken, Başkan Serdal Adalı ve kaptan Orkun Kökçü taraftarı selamladı ve forma imzaladı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

AMED SF: LAFONT, KRASNIQI, DELLOVA, BATES, UMUT, RAVELOSON, FURKAN, SABA, BALLET, MOHAMED, ORBAN

BEŞİKTAŞ: NÜBEL, MURILLO, DJALO, EMİRHAN, RIDVAN, SALİH, ORKUN, OLAITAN, CERNY, İLHAN, VLAHOVIC