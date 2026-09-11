Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Erzurumspor FK maçı öncesi oyuncularına rehavet uyarısında bulunurken, Vlahovic ve Rıdvan'ın yokluğuna rağmen kazanarak liderlik koltuğuna oturmak istediklerini söyledi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta kazanılan Fenerbahçe derbisinin rehavete yol açmaması gerektiğini belirten Italiano, "Eğer geçen haftaki derbi galibiyetini taçlandırmak istiyorsak, bugün çok büyük bir iş yapmamız gerekiyor. Rakibimizi asla küçümsememeliyiz. Bu hatayı yapamayız. %100 konsantre olmalıyız. Ligde elimizden geleni yapmamız gerekiyor, yaptığımız gibi devam etmemiz gerekiyor." dedi.



VLAHOVIC VE RIDVAN'IN EKSİKLİĞİ

Vlahovic ve Rıdvan'ın yokluğuna da değinen İtalyan çalıştırıcı, "Gerçekten bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı bu. Dediğiniz gibi maç fazlasıyla lider olacağız, bizi heyecanlandıran, bizim için önemli bir şey. Dusan ve Rıdvan'ın eksikliğinden dolayı üzgünüm çünkü geçen hafta başrol oyuncusuydu onlar ama inanıyorum ki yerlerine oynayacak oyuncular da ellerinden geleni yapacaktır. Bugün gerçekten çok önemli bir motivasyon kaynağı bu maç, kazanırsak ne olacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.