Beşiktaş'ın Marsilya zaferi Fransa'da manşetleri salladı! 'Marsilya dersini aldı'

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya zaferi Fransız basınında geniş yankı uyandırdı. Siyah-beyazlıların Tüpraş Stadı'nda Fransız temsilcisini 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmesi, ülke basınında dikkat çeken manşetlerle değerlendirildi. İşte Marsilya mağlubiyetinin Fransa'daki yansımaları...