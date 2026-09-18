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Beşiktaş'ın Marsilya zaferi Fransa'da manşetleri salladı! 'Marsilya dersini aldı'

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya zaferi Fransız basınında geniş yankı uyandırdı. Siyah-beyazlıların Tüpraş Stadı'nda Fransız temsilcisini 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmesi, ülke basınında dikkat çeken manşetlerle değerlendirildi. İşte Marsilya mağlubiyetinin Fransa'daki yansımaları...

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ın Marsilya zaferi Fransa'da manşetleri salladı! 'Marsilya dersini aldı'

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında sahasında Marsilya ile karşı karşıya geldi.

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Beşiktaş'ın Marsilya zaferi Fransa'da manşetleri salladı! 'Marsilya dersini aldı'

Siyah-beyazlılar bu kritik maçtan 4-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Beşiktaş'ın Marsilya zaferi Fransa'da manşetleri salladı! 'Marsilya dersini aldı'

Bu önemli zafer, Fransız basınında da geniş yankı uyandırdı.

İŞTE ATILAN O MANŞETLER:

Beşiktaş'ın Marsilya zaferi Fransa'da manşetleri salladı! 'Marsilya dersini aldı'

L'Equipe: 'Marsilya, Beşiktaş karşısında sahadan ağır ve haklı bir yenilgiyle ayrıldı, dersini aldı!'

Beşiktaş'ın Marsilya zaferi Fransa'da manşetleri salladı! 'Marsilya dersini aldı'

Le Monde: 'Marsilya, olağanüstü bir atmosferin yaşandığı maçta Beşiktaş karşısında ikinci yarıda dağıldı. Türk ekibinin üstünlüğü tartışmasızdı.'

Beşiktaş'ın Marsilya zaferi Fransa'da manşetleri salladı! 'Marsilya dersini aldı'

Le Parisien: 'Marsilya, bu ağır sonuçtan daha iyisini hak edecek bir oyun ortaya koyamadı. Beşiktaş, Marsilya'dan çok daha güçlü bir görüntü sergiledi.'

#UEFA Avrupa Ligi #Tüpraş Stadı #Beşiktaş #L Equipe #Marsilya
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