Spor yazarlarından Beşiktaş-Marsilya maçı değerlendirmesi: Marsilya'ya acı bir hatıra kaldı

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik görkemli galibiyetle damga vurdu. Tüpraş Stadı'nda taraftarının da desteğiyle Fransız temsilcisini farklı mağlup eden siyah-beyazlıların gecesi, Fotomaç yazarlarının dikkat çeken yorumlarıyla da geniş yankı buldu. İşte o yazılar...