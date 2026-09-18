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Spor yazarlarından Beşiktaş-Marsilya maçı değerlendirmesi: Marsilya'ya acı bir hatıra kaldı

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik görkemli galibiyetle damga vurdu. Tüpraş Stadı'nda taraftarının da desteğiyle Fransız temsilcisini farklı mağlup eden siyah-beyazlıların gecesi, Fotomaç yazarlarının dikkat çeken yorumlarıyla da geniş yankı buldu. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi:
Spor yazarlarından Beşiktaş-Marsilya maçı değerlendirmesi: Marsilya'ya acı bir hatıra kaldı

MUSTAFA ÇULCU - BEŞİKTAŞ'I KUTLARIM

Beşiktaş oyuna iyi başladı. Müthiş hücum organizasyonu ve pas trafiği ile golü de buldu. Ancak hızla çıkıp hücumda çoğalan Marsilya her pozisyonda Beşiktaş ceza alanına hep bir fazla geldi. Orta alan üstünlüğünü kısmen eline geçirince savunma arkasına atılan her topta Beşiktaş kalesinde tehlike yarattılar. Öne çıkan Emirhan ve Ouattara'nın bıraktığı derin boşluktan Abdallah beraberlik golünü buldu. Merkezden gelen ataklarda sarı kartla oynayan Agbadou rakibe pozisyonlar verdi.

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Spor yazarlarından Beşiktaş-Marsilya maçı değerlendirmesi: Marsilya'ya acı bir hatıra kaldı

Sahanın gladyatörü Salih çok mücadele etti tüm açıkları kapattı müthiş oynadı. Hem santrafor hem bağlantı oyununu muazzam oynayan Vlahovic istediği topları alamayınca derine geldi. Aldığı toplarla oyunu kanatlara açtı. İlk golün benzeri pas organizasyonu ile Orkun'un önüne bıraktı ancak son vuruşta Orkun başarılı olamadı.

Spor yazarlarından Beşiktaş-Marsilya maçı değerlendirmesi: Marsilya'ya acı bir hatıra kaldı

Agbadou ile Djalo değişikliği savunmayı toparladı. Artarak devam eden tutkulu tribünün sevgi desteği ile Beşiktaş coşkulu oyunla arka arkaya golleri buldu. Marsilya neye uğradığını şaşırdı dağıldı. Girenler çıkanlar attıkları goller ve oynadıkları futbol ile gözümüzün pasını sildiler modern futboldan örnekler verdiler.

Spor yazarlarından Beşiktaş-Marsilya maçı değerlendirmesi: Marsilya'ya acı bir hatıra kaldı

Bu kadar kısa sürede Beşiktaş'ta bu derece pozitif kimlik değişimi yaratan İtaliano'yu müthiş oynayarak farklı galibiyeti hak eden Beşiktaş'ı kutlarım. Avrupa Ligi'nde yolun açık olsun Beşiktaş. UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti İstanbul'da futbol atmosferini ve tutkulu seyirciyi bildiği için yeni gözdesi 35 yaşındaki İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yanına tecrübeli 4. hakem Simone Sozza'yı da koyarak kuvvetli ekip göndermiş.

Spor yazarlarından Beşiktaş-Marsilya maçı değerlendirmesi: Marsilya'ya acı bir hatıra kaldı

Soğuk kanlı ve iyi bir karakter olan Colombo için net bir sınav maçıydı. Maçın 3 dakika geç başlaması yakışmadı. Agbadou'ya çıkan sarı doğru ve yeterliydi. Temaslı oyuna izin verdi. Sahada kayboldu, ne zaman ihtiyaç duyuldu, o zaman sahneye çıktı gereğini yaptı ve yine kayboldu. Modern hakemlikten örnekler verdi. Sınavı geçti. En kısa zamanda Elit kategoriye yükselir. Çok başarılıydı.

Spor yazarlarından Beşiktaş-Marsilya maçı değerlendirmesi: Marsilya'ya acı bir hatıra kaldı

SİNAN VARDAR - YER SİYAH, GÖK BEYAZ

Beşiktaş, Avrupa Kupası'nda ilk maçına çıkıyor. Öncelikle tribünler, her maç olduğu gibi harika. Özellikle bir tarafın siyah, diğer tarafın beyaz giymesi harika bir görsel bütünlük oluşturmuş. Beşiktaş maça harika bir baskıyla başladı. Oyunu Marsilya yarı sahasına yıktı ve tehlikeli ataklar gerçekleştiriyor.

Spor yazarlarından Beşiktaş-Marsilya maçı değerlendirmesi: Marsilya'ya acı bir hatıra kaldı

Gençlik, hırs ve harika bir gol... Beşiktaş, maçın başından itibaren Marsilya'yı adeta kendi alanına hapsetti. Sahada basmadık yer bırakmadı, topu kaybettikten sonra saniyeler içinde geri kazandı ve bunun karşılığını da 1-0 öne geçerek aldı. Tabii Beşiktaş bu kadar önde kalınca doğal olarak arkada açık vermeye başladı. Kaptırılan topta Marsilya, arkada bulduğu boşluklarla skoru 1-1'e getirdi.

Spor yazarlarından Beşiktaş-Marsilya maçı değerlendirmesi: Marsilya'ya acı bir hatıra kaldı

Beşiktaş ilk yarı savunma arkasında çok fazla boşluk verdi. Bu sezon ilk defa bu kadar açık verdiği bir maç oluyor. Hücumda da golde olduğu gibi orta bloğu kullanmak gerekiyor.

Spor yazarlarından Beşiktaş-Marsilya maçı değerlendirmesi: Marsilya'ya acı bir hatıra kaldı

Rakip sete oturduğu için kanatları kullandığında Beşiktaş sıkıntı yaşıyor ama ortadan geldiğinde etkili oluyor. O yüzden biraz daha Vlahovic'i kullanarak Beşiktaş ortadan gelmeli. Agbadou-Djalo değişikliğini mantıklı buluyorum. Oyuncunun sarı kartı vardı, savunmayı bu kadar önde kurduğunuzda sıkıntı yaratabilirdi. Ayrıca Almanya Millî Takımı'na seçilen kalecimiz Nübel'i de tebrik ediyorum. Oynadığımız oyunda ilk yarı skoru böyle olmamalıydı.

Spor yazarlarından Beşiktaş-Marsilya maçı değerlendirmesi: Marsilya'ya acı bir hatıra kaldı

Beşiktaş, ikinci yarıya Cerny'nin attığı golle öne geçerek başladı. Erken gelen bu gol skoru daha da artırabilir. Bu sene köşe vuruşu organizasyonlarını iyi yapıyor Beşiktaş. Murillo harika yükselerek skoru 3-1'e taşıdı. Olaitan'ın hırsı, mücadelesi, Beşiktaş'a dördüncü golü getirdi. Faullere rağmen durdurulmadı ve Poku'ya dördüncü golü attırdı.

Spor yazarlarından Beşiktaş-Marsilya maçı değerlendirmesi: Marsilya'ya acı bir hatıra kaldı

Sahadaki bir isme daha parantez açmak istiyorum: Salih. Enerjisiyle orta sahada bir an olsun durmuyor, mücadelenin içinde... Beşiktaş, harika oyunuyla rakibini adeta sahadan silerek Avrupa'da ilk galibiyetini aldı.

Spor yazarlarından Beşiktaş-Marsilya maçı değerlendirmesi: Marsilya'ya acı bir hatıra kaldı

TURGAY DEMİR - RÜZGAR GİBİ GEÇTİ!

Ne diyordu o efsane filmde; bir şey gelir, ortalığı kasıp kavurur ve geriye sadece hatırası kalır!.. Beşiktaş tam olarak öyle yaptı. Ortalığı kasıp kavurdu ve Marsilya için bu geceden geriye kalan sadece acı bir hatıra oldu.

Spor yazarlarından Beşiktaş-Marsilya maçı değerlendirmesi: Marsilya'ya acı bir hatıra kaldı

Tek kelimeyle fırtına gibi başladı Beşiktaş. İlhan Fakılı'nın soldan vurduğu kroşeyle rakibini sarstı. Tribünler yeri göğü inletirken sahadaki Marsilyalı oyuncuların şaşkınlıkları yüzlerinden okunuyordu. O bölümde ikinci golü bulsak maç daha ilk yarıda kopmuş olurdu.

Spor yazarlarından Beşiktaş-Marsilya maçı değerlendirmesi: Marsilya'ya acı bir hatıra kaldı

Biz biraz durduk, orta sahada Olaitan, Salih ve Orkun'un arasındaki mesafe açıldı, Vlahovic yalnız kaldı. Savunmanın iki kanat beki ve sağ öndeki Cerny de bazı hatalar yaptılar. Abdallah ile Marsilya golü bulunca maç zora girmesine rağmen ilk yarının son dakikasında Orkun'la öne geçme fırsatını kaçıran yine bizdik.

Spor yazarlarından Beşiktaş-Marsilya maçı değerlendirmesi: Marsilya'ya acı bir hatıra kaldı

Marsilya dengesiz bir takım. Öne çok çabuk çıkıyorlar ama geri dönüşleri aynı şekilde değil. Beşiktaş bunu değerlendirmeliydi ve ikinci yarıda da olan buydu. Önce Cerny sağdan girip uzak köşeye bıraktı, ardından Murillo kafayla eski takımına selam çaktı… Bitti mi, bitmedi!.. Olaitan orta sahada neredeyse bütün Fransa'yla savaşırcasına düştü, kalktı, bırakmadı, pes etmedi. O gayretin karşılığında ceza sahasına bırakılan topu Poku ağlara gönderdi… Muhteşem bir zafer.

Spor yazarlarından Beşiktaş-Marsilya maçı değerlendirmesi: Marsilya'ya acı bir hatıra kaldı

Ligde hakemlere rağmen tam gaz giden Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne de şahane bir başlangıç yaptı. Herkes işini iyi yaptı ama gecenin parlayan yıldızı bana göre Olaitan'dı… Alkışlar önce sana çocuk!.. Bir alkış da tribünleri tıklım tıklım doldurup bir an bile susmayan muhteşem Beşiktaş taraftarına… Yok böyle bir tribün, inanın bana dünyada yok. Çok seviyorlar… Vallahi bak…

#Tüpraş Stadı #Djalo #Marsilya #Vlahovic #Orkun #Avrupa Ligi
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