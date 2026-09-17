Vincenzo Italiano: Bu güzel şovu gösterdiğimiz için çok mutluyuz!

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Marsilya'yı mağlup etti. Galibiyetin ardından Vincenzo Italiano çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Marsilya'yı 4-1'lik skorla mağlup etti. Galibiyetin ardından Vincenzo Italiano taraftarlara seslendi.

İŞTE O SÖZLER

"Avrupa Ligi'nde çok iyi başladık. Taraftarın önünde kazanmayı çok istiyorduk. Oyuncular harika bir iş çıkardı, ilk yarının son 10 dakikası hariç. Taraftarlara teşekkür ederim. Onlara bu güzel şovu gösterdiğimiz için çok mutluyuz."

"BAŞROL OYUNCUSU OLABİLİR!"

"İlhan Fakılı her geçen gün gelişiyor, onu tebrik ediyorum. 'Bravo' diyorum. Böyle devam ederse, büyük bir başrol oyuncusuna dönüşebilir. Hücumda çok iyiydi, savunmaya da yardım etti. İlk günden beri kendini göstermeye çalışıyor. Onun adına çok mutluyum."

"42 BİN KİŞİYE SARILMAK İSTİYORUM"



"Taraftarların benim adıma tezahüratı beni duygulandırıyor. Bunu ödeyemezsiniz, bunu satın alamazsınız. Harika bir duygu. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum ve bunun için hazırım. Elimde olsa, 42 bin kişiyi tek tek kucaklardım. Bunu yapamıyorum, inşallah bu atmosfer çok uzun sürer devam eder".