Vincenzo Italiano: Güzel bir yolculuk olacak!

UEFA Avrupa Ligi lig etabı ilk maçında Olimpik Marsilya'yı konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano maç öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı konuk ediyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"GÜZEL BİR YOLCULUK OLACAK"



"Bugün Avrupa yolculuğumuz başlıyor. Bence güzel bir yolculuk olacak. Buraya gelmek için çok çalıştık. Bugün iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Rakibimizi tanıyoruz ve kendimizi göstermek istiyoruz. Zor olacak ama Avrupa serüveni bizim için mini bir lig gibi olacak, burada maksimum puanları almak istiyoruz. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Taraftarımız stadı doldurdu. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz."

"HER ZAMAN GELİŞMEK İSTEYEN BİR TAKIMIZ"

"İlk 11 hakkında konuşmak gerekirse, Erzurumspor maçına göre Leandro Trossard yok ve Dusan Vlahovic var. Erzurumspor maçından sonra güzel bir dinlenme vaktimiz vardı. Bu takım, enerjisiyle güzel işler yapabilir. Burada geldiğimden beri muhteşem bir atmosfer gördüm. Taraftar bu maçın önemini biliyor. Bu maçta da onların önünde puanlar almak istiyoruz. Her zaman gelişmek isteyen bir takımız, bugün de bunu göstermek istiyoruz."