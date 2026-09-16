Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Marsilya ile oynayacakları maç öncesi hedeflerini açıkladı. İtalyan çalıştırıcı, lig aşamasını ilk 8'de tamamlamak istediklerini belirtirken, sakatlığı bulunan Leandro Trossard'ın karşılaşmada forma giyemeyeceğini duyurdu.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yı konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, bu sezon lig aşamasını ilk 8'de tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

İtalyan teknik adam ile siyah-beyazlı oyuncu Amir Murillo, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Yarın iyi oynamaları gerektiğini vurgulayan 48 yaşındaki teknik direktör, "Geçen maçlardan daha da iyi olmamız gerekiyor. Çünkü yarın kaliteli ve Avrupa yolculukları olan bir takıma karşı oynayacağız. Aynı zamanda hocaları da çok iyi ve çok tecrübeli bir teknik adam. Yarın bizim için zor olacak. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Avrupa gerçekten zor. Özellikle bizim maçlarımız çok zor. Gelişmemiz gerekiyor ve eskisine göre bu maçta daha da iyi olmamız gerekiyor. Topla beraber oyunumuzun iyi olması gerekiyor. Rakibe alan vermememiz gerekiyor. Bu maçın sonunda da 3 puan var. O 3 puanın ne kadar değerli olduğunu, bu puanların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bundan önceki maçlarda çok yoğun bir şiddetle oynuyorduk. Kazanma isteğimiz her zaman vardı ve gol atma isteğimiz vardı. Aynı isteklerimizle aynı şekilde devam edersek yarın güzel bir sonuç çıkartabileceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Beşiktaş olarak bütün turnuvalarda en iyi şekilde mücadele etmemiz gerekiyor." diyen Italiano, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"En iyi şekilde çalışmamız gerekiyor. Çünkü Avrupa liglerinin aslında bizim için mini lig gibi bir şey olduğunu söyleyebilirim. Biz bu lige girmek için çok çalıştık. Üç tane zorlu tur atladık. Şimdi önümüzde 8 maç var. Bu 8 maçta da elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü biz lig etabından üst tura çıkmak istiyoruz. Burada olmak bizim için bir ayrıcalık. Beşiktaş gibi olmalıyız. Taraftarlarımızı mutlu etmemiz gerekiyor. Asla pes etmememiz gerekiyor. Çünkü kolay değil. Yarın da gerçekten çok önemli, bizim için çok zor bir maç olacak. Bizim hedefimiz iyi sonuçlar almak ve lig etabından ya ilk 8'de ya da ilk 4'ten çıkmak. Beşiktaş olarak güzel bir iş çıkartmak istiyoruz. Beşiktaş oynadığı her kulvarda, her turnuvada en iyisini yapmak zorundadır."

Siyah-beyazlı takımın sağ beki Amir Murillo ile ilgili bir soruya Vincenzo Italiano, şu yanıtı verdi:

"Murillo, önemli bir oyuncu. Kendisi tecrübeli, olgun ve ne yaptığını bilen bir oyuncu. Beşiktaş için de çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Yeni Beşiktaş'ta, benim geldiğim dönemden başlıyorum, benim için önemli ve değerli bir oyuncu oldu. Dünya Kupası'ndan döndükten sonra onunla tanıştım. Hep çok profesyoneldi. Her zaman beni ve dediklerimi dinlemeye çalışan biriydi. Onun gibi insanlarla, oyuncularla çalıştığım için de çok mutluyum. Onun gibilere ihtiyacım var. Marsilya için konuşmam gerekirse, lig ayrı bir şey, Avrupa ayrı bir şey. Avrupa bambaşka bir dünya. Oradaki hikayeler çok daha farklı. Marsilya'nın çok büyük ve önemli bir hocası var. Avrupa'da daha önce de tecrübe edinmiş, nasıl oynaması ve ne yapması gerektiğini bilen bir hocaya sahipler. Her bölgede çok yetenekli oyuncuları var. Marsilya, Avrupa'da hep saygı gören bir takım."

Beşiktaş taraftarına desteklerinden dolayı teşekkür eden tecrübeli teknik adam, "Çünkü gerçekten taraftarlarımız aşkla yaşıyor ve bu renklere tutkuyla bağlılar. Yarın nasıl olacaklarını aslında biliyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz. Mutlu etmek için de sonuna kadar çalışmamız gerekiyor. Mücadele etmemiz gerekiyor, gücümüzü göstermemiz gerekiyor ve iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Taraftarın şunu bilmesi gerekiyor ki bu takım her zaman böyle olacak. Takım her zaman taraftarı mutlu etmeye çalışacak. Çünkü taraftar en iyisini hak ediyor. Koşan, terleyen, mücadele eden bir takımı hak ediyor. Çünkü ne zaman sahadan içeri girsem hep tüylerim diken diken oluyor. Bizim 12'nci adamımız dersem yalan söylemiş olmam." değerlendirmesinde bulundu.

"TROSSARD'IN TENDONUNDA BİR AĞRISI VAR"

Vincenzo Italiano, Belçikalı futbolcu Leandro Trossard'ın yarınki maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayacağını belirtti.

Bu sakatlıktan dolayı üzgün olduklarını anlatan Italiano, "Tendonunda bir ağrısı var. O yüzden yüz 100 hazır değil. Kendisi yarın aramızda olmayacak ama umarım Amed Sportif Faaliyetler maçına yetişir. Çünkü milli araya girmeden önce çok zor bir deplasmana gideceğiz ve olmaması bizim için de büyük bir kayıp. Bu yüzden de üzgünüz." dedi.

Milli aradan sonra yoğun bir fikstürün kendilerini beklediğini aktaran Italiano, "Milli aradan sonra perşembe-pazar, perşembe-pazar oynayacağız ve buna alışmamız gerekiyor. Bu sıkışık takvime alışmamız gerekiyor. Haftada üç maç yapmaya alışmamız gerekiyor ki bence zaten o periyotlarda bu takımın gerçek halini göreceğiz. Herkesin hazır olması gerekiyor. Yarın ve pazar günü milli ara öncesi çok önemli iki maçımız var. Şu anda bütün odağımız bu iki maç üzerine." ifadelerini kullandı.

MURILLO: "YARIN SAHADAN MUTLU AYRILMAK İSTİYORUZ"

Siyah-beyazlı takımın sağ beki Amir Murillo, Olimpik Marsilya karşısında sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini aktardı.

Sezona iyi başladıklarını belirten Panamalı futbolcu, "İyi sonuçlar aldık. Yeni bir takımız. Yarın da şu ana kadar ne yaptıysak göstermek istiyoruz. Marsilya bu sezon iyi sonuçlar almadı. Çok büyük bir kulüp, çok iyi oyuncuları var. Maç sonunda umarım hak eden kazanır. Biz Avrupa'ya kalmak için şu ana kadar çok mücadele ettik, turları atladık. Yarın da güzel, pozitif bir sonuç almak istiyoruz. Mutlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

Ülkesi Panama'nın formasıyla Dünya Kupası'nda oynamanın farklı bir duygu olduğunu anlatan Murillo, "Çünkü her çocuk Dünya Kupası'nda oynamanın hayalini kurar. Benim de ülkem daha önce Dünya Kupası'na katılmamıştı. Ben de ilk kez Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil etme şansını yakaladım. O yüzden benim için gerçekten bu, bir gururdu. Ama aynı zamanda Beşiktaş'ı da Avrupa'da temsil etmek, bu ülkeyi temsil etmek de benim için bir gurur. Gerçekten bu bir ayrıcalık." ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki futbolcu, eski takım arkadaşı Amine Harit'in tribün atmosferiyle ilgili görüşlerinin hatırlatılması üzerine, "Bu onun kendi şahsi fikri. Kendine göre haklı olabilir çünkü sonuçta o, o statta oynuyor, oranın oyuncusu. Ben de orada oynadım. Tek fark Marsilya'nın stadı biraz daha büyük ama iki statta da o tutku ve atmosfer çok güzel." dedi.

Murillo, eski kulübü Marsilya'dan ayrılık sürecine ilişkin bir soruya ise "Bence işin sonunda bir problem vardı. Aslında bu problem kulüple ilgili değildi ama teknik direktörle ilgili bir problem vardı. Onun kendi şahsi fikriydi. Ben de gitmek zorunda kaldım." yanıtını verdi.