Amedspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanında Amedspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Amedspor-Beşiktaş maçının ne zaman oynanacağı ve saat kaçta başlayacağı belli oldu. İşte karşılaşmanın tarihi, saati, oynanacağı stat ve yayın bilgileri.
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu heyecanı devam ederken futbolseverlerin gözü 6. hafta karşılaşmalarına çevrildi. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Amedspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Amedspor-Beşiktaş maçının tarihi ve başlama saati belli oldu. Karşılaşma, 20 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Güncel fikstür bilgileri karşılaşmanın Süper Lig'in 6. haftasında oynanacağını gösteriyor. Futbolseverlerin araştırdığı "Amedspor-Beşiktaş maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı belli oldu.
AMEDSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Amedspor-Beşiktaş maçı, 20 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak.
AMEDSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Amedspor-Beşiktaş karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.
AMEDSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Amedspor-Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanacak.
AMEDSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma Diyarbakır'da Stadyumu'nda oynanacak.