Amedspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanında Amedspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Amedspor-Beşiktaş maçının ne zaman oynanacağı ve saat kaçta başlayacağı belli oldu. İşte karşılaşmanın tarihi, saati, oynanacağı stat ve yayın bilgileri.