Beşiktaş-Erzurumspor FK maçı için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelede siyah-beyazlılar galibiyete uzanarak serisini sürdürmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz hafta ilk galibiyetini alan Erzurumspor FK ise deplasmandan sürprize imza atmayı amaçlıyor. Peki Beşiktaş-Erzurumspor FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve tüm detayları...

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Beşiktaş-Erzurumspor FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasının açılış maçında bu akşam ligin yeni ekiplerinden Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Derbide aldığı galibiyetle moral depolayan siyah-beyazlılar, serisini sürdürmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz hafta 3 puanla tanışan Erzurumspor FK ise zorlu deplasmandan puanla dönerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş-Erzurumspor FK maçı 11 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek. Hasova'nın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Gökmen Baltacı yapacak. Müsabakanın dördüncü hakem ise Melek Dakan.

BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Beşiktaş'ın iç saha stadı Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

3 GALİBİYET, 1 MAĞLUBİYET

Dolmabahçe'de konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2, dev derbide ise Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup eden siyah beyazlı ekip, bu müsabakaya da 3 puan parolasıyla hazırlandı. Kara Kartal, Erzurumspor FK engelini de aşarak hem 3'te 3 yapmak hem de UEFA Avrupa Ligi'nde 17 Eylül Perşembe günü oynanacak Marsilya sınavı öncesi moral depolamak istiyor. 4 hafta sonunda 3 galibiyeti bulunan ve tek mağlubiyetini Alanyaspor deplasmanında alan Beşiktaş'ın 9 puanı bulunuyor.

KARTAL'IN MAĞLUBİYETİ YOK

İki takım Süper Lig tarihinde 5'inci kez karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı takım mavi-beyazlı ekibe karşı oynadığı 4 lig maçının 3'ünü kazanırken, 1 karşılaşma ise beraberlikle neticelendi. Söz konusu müsabakalarda rakibinin ağlarını 12 kez havalandıran Kara Kartal, kalesinde 4 gol gördü.

KADRODA UFAK ÇAPLI OPERASYON

Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçını düşünerek bu akşam kadroda rotasyon yapması bekleniyor. İtalyan teknik adamın Agbadou'nun yerine Djalo'yu, Vlahovic'in yerine Hyeon-Gyu Oh'u ve Trossard'ın yerine ise İlhan Fakılı'yı ilk 11'de sahaya süreceği öğrenildi.

MAÇA YOĞUN İLGİ VAR

Beşiktaşlı taraftarlar üst üste alınan önemli galibiyetlerin ardından Erzurumspor FK maçına büyük ilgi gösteriyor.

Şu ana kadar 39 bin 858 biletin yaklaşık 36 bini satıldı. Tribün doluluk oranının yüzde 90.4'e ulaştığı belirtildi. Tüpraş Stadı'nın tamamen dolması bekleniyor.

RIDVAN'IN YERİNE OUATTARA

Fenerbahçe derbisinde kasık sakatlığı yaşayan ve ilk yarı sonunda oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz, bu akşam riske edilmeyecek. Erzurumspor karşısında yaz döneminde Monaco'dan transfer edilen Kassoum Ouattara'nın forma giymesi bekleniyor. Fenerbahçe derbisinde ikinci yarıda oyuna giren Fransız sol bek, performansıyla beğeni toplamıştı.

İŞTE BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR FK MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh

Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa, Mujakic, Giorbelidze, Sefa, Baiye, Mustafa, Rodriguez, Eren