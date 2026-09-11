Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Erzurumspor FK’yı konuk ediyor. Üst üste aldığı galibiyetlerle morallenen siyah-beyazlılar, 3 puanla birlikte Marsilya maçı öncesi moral depolamak istiyor. İşte karşılaşma öncesi tüm detaylar...

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yeniden yapılanan ve önemli takviyelerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasının açılış maçında bu akşam ligin yeni ekiplerinden Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek. Hasova'nın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Gökmen Baltacı yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakem ise Melek Dakan.

3 GALİBİYET, 1 MAĞLUBİYET

Dolmabahçe'de konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2, dev derbide ise Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup eden siyah beyazlı ekip, bu müsabakaya da 3 puan parolasıyla hazırlandı. Kara Kartal, Erzurumspor FK engelini de aşarak hem 3'te 3 yapmak hem de UEFA Avrupa Ligi'nde 17 Eylül Perşembe günü oynanacak Marsilya sınavı öncesi moral depolamak istiyor. 4 hafta sonunda 3 galibiyeti bulunan ve tek mağlubiyetini Alanyaspor deplasmanında alan Beşiktaş'ın 9 puanı bulunuyor.

KARTAL'IN MAĞLUBİYETİ YOK

İki takım Süper Lig tarihinde 5'inci kez karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı takım mavi-beyazlı ekibe karşı oynadığı 4 lig maçının 3'ünü kazanırken, 1 karşılaşma ise beraberlikle neticelendi. Söz konusu müsabakalarda rakibinin ağlarını 12 kez havalandıran Kara Kartal, kalesinde 4 gol gördü.

DERBİ MOTİVASYONU

Beşiktaş'ın Kadıköy'de 2-1 kazandığı Fenerbahçe derbisi öncesi Rıdvan Yılmaz'ın soyunma odasında yaptığı motivasyon konuşması yayınlandı. Takım arkadaşlarına seslenen 25 yaşındaki sol bek, "Büyük maçlar büyük oyuncularla kazanılır. Hepimiz büyük oyuncularız" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Her geçen hafta performansını artıran Rıdvan Yılmaz, dev karşılaşmada beraberlik golünü kaydetmişti.

KADRODA UFAK ÇAPLI OPERASYON

Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçını düşünerek bu akşam kadroda rotasyon yapması bekleniyor. İtalyan teknik adamın Agbadou'nun yerine Djalo'yu, Vlahovic'in yerine Hyeon-Gyu Oh'u ve Trossard'ın yerine ise İlhan Fakılı'yı ilk 11'de sahaya süreceği öğrenildi.

MAÇA YOĞUN İLGİ VAR

Beşiktaşlı taraftarlar üst üste alınan önemli galibiyetlerin ardından Erzurumspor FK maçına büyük ilgi gösteriyor.

Şu ana kadar 39 bin 858 biletin yaklaşık 36 bini satıldı. Tribün doluluk oranının yüzde 90.4'e ulaştığı belirtildi. Tüpraş Stadı'nın tamamen dolması bekleniyor.

RIDVAN'IN YERİNE OUATTARA

Fenerbahçe derbisinde kasık sakatlığı yaşayan ve ilk yarı sonunda oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz, bu akşam riske edilmeyecek. Erzurumspor karşısında yaz döneminde Monaco'dan transfer edilen Kassoum Ouattara'nın forma giymesi bekleniyor. Fenerbahçe derbisinde ikinci yarıda oyuna giren Fransız sol bek, performansıyla beğeni toplamıştı.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Siyah beyazlılar, Süper Lig'de bu akşam oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo İtaliano yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve çift kale taktik maçın ardından duran top çalışmasıyla sona erdi.

İŞTE BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR FK MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh

Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa, Mujakic, Giorbelidze, Sefa, Baiye, Mustafa, Rodriguez, Eren