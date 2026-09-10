Fenerbahçe derbisinde yaşadığı olay nedeniyle PFDK’ya sevk edilen Dusan Vlahovic için Beşiktaş’ta gözler bugün açıklanacak karara çevrildi. Sırp forvetin men cezası alması halinde siyah-beyazlı yönetim, Tahkim Kurulu’na itiraz edecek.

Beşiktaş yönetimi, oyuncusu Dusan Vlahovic için verilecek karara kilitlendi. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile oynanan maçta sarı-lacivertlilerin savunmacısı Milan Skriniar ile tartışma yaşayan Sırp forvet, yaptığı el hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

"Hakaret" gerekçesiyle Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak gönderilen Vlahovic, 2 ila 5 müsabaka arasında men cezasıyla karşı karşıya.

Sabah'ın haberine göre; TFF'nin sevkiyle birlikte Beşiktaş Kulübü'nün gözü, PFDK'nın bugün açıklayacağı karara çevrildi. Vlahovic'in men cezası alması halinde Beşiktaş, süratle Tahkim Kurulu'na itiraz başvurusu gerçekleştirecek. Aynı maçta Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve sarı-lacivertli oyuncu Kerem Aktürkoğlu da "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya gitmişti.