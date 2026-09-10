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Beşiktaş’ta Dusan Vlahovic alarmı! PFDK kararı bekleniyor

Fenerbahçe derbisinde yaşadığı olay nedeniyle PFDK’ya sevk edilen Dusan Vlahovic için Beşiktaş’ta gözler bugün açıklanacak karara çevrildi. Sırp forvetin men cezası alması halinde siyah-beyazlı yönetim, Tahkim Kurulu’na itiraz edecek.

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Beşiktaş’ta Dusan Vlahovic alarmı! PFDK kararı bekleniyor

Beşiktaş yönetimi, oyuncusu Dusan Vlahovic için verilecek karara kilitlendi. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile oynanan maçta sarı-lacivertlilerin savunmacısı Milan Skriniar ile tartışma yaşayan Sırp forvet, yaptığı el hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.
"Hakaret" gerekçesiyle Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak gönderilen Vlahovic, 2 ila 5 müsabaka arasında men cezasıyla karşı karşıya.

Sabah'ın haberine göre; TFF'nin sevkiyle birlikte Beşiktaş Kulübü'nün gözü, PFDK'nın bugün açıklayacağı karara çevrildi. Vlahovic'in men cezası alması halinde Beşiktaş, süratle Tahkim Kurulu'na itiraz başvurusu gerçekleştirecek. Aynı maçta Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve sarı-lacivertli oyuncu Kerem Aktürkoğlu da "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya gitmişti.

#Fenerbahçe #Milan Skriniar #Aziz Yıldırım #Kerem Aktürkoğlu #Beşiktaş Kulübü #Dusan Vlahovic #Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu #Beşiktaş
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