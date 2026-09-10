Beşiktaş'ta ocak ayı transfer çalışmaları şimdiden hız kazanırken, Joe Willock yeniden gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Vincenzo Italiano'nun kadrosunda görmek istediği İngiliz orta saha için sezon sonunda bitecek sözleşmesini de fırsata çevirerek yeniden harekete geçmesi bekleniyor.

Yaz transfer döneminde nokta atışı transferlerle güç kazanan Beşiktaş, Joe Willock'tan vazgeçmiyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Salih Özcan ve Fabio Miretti dışında orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen siyah beyazlılar, Willock için büyük uğraşlara rağmen somut netice alamamıştı. Serdal Adalı yönetiminin teknik direktör Vincenzo Italiano'nun takımda görmeyi istediği İngiliz orta saha için ocak ayında yeniden girişimde bulunması bekleniyor.

LIVERPOOL'A ENFES GOL

Beşiktaşlı kurmayların, Newcastle United ile olan mukavelesi sezon sonunda sona erecek olan Joe Willock'u bonservis bedeli ödemeden kadroya katmayı planladığı öğrenildi. Öte yandan İngiliz yıldızın Premier Lig'de Liverpool'a attığı enfes golün transferin olumsuz sonuçlanmasına neden olduğu ortaya çıktı. İngiliz ekibinin, performansını aynı şekilde sürdürdüğü takdirde 27 yaşındaki orta sahaya yeni sözleşme teklif etme ihtimali olduğu ifade edildi.

20 MİLYON EURO TEKLİF EDİLMİŞTİ

Beşiktaş transfer komitesi, yaz döneminde Joe Willock'un menajeriyle 4 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak Newcastle United kulübü, siyah beyazlı yönetimin, İngiliz oyuncu için 20 milyon euro'luk bonservis teklifini reddetmişti.

SEZONA İYİ BAŞLADI: 5 MAÇTA 2 GOL

Sözleşmesinin son yılına giren Joe Willock, Newcastle United formasıyla bu sezona görkemli bir giriş yaptı. Premier Lig'de Liverpool, Tottenham ve Bournemouth maçlarında toplam 168 dakika süre alan tecrübeli oyuncu 1 kez ağları salladı. Willock ayrıca EFL Cup son 16 turunda oynanan Millwall karşılaşmasında da galibiyet golünü attı.