CANLI | Beşiktaş - CSKA Moscow maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gloria Cup Basketball 2026 Summer Games'te heyecan devam ediyor. Turnuvada mücadele eden Beşiktaş, Rusya temsilcisi CSKA Moscow ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler mücadele öncesinde "Beşiktaş - CSKA Moscow maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Beşiktaş - CSKA Moscow maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri...