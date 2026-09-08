CANLI | Beşiktaş - CSKA Moscow maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Gloria Cup Basketball 2026 Summer Games'te heyecan devam ediyor. Turnuvada mücadele eden Beşiktaş, Rusya temsilcisi CSKA Moscow ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler mücadele öncesinde "Beşiktaş - CSKA Moscow maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Beşiktaş - CSKA Moscow maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri...
Basketbolda yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Gloria Cup Basketball 2026 Summer Games kapsamında CSKA Moscow ile karşı karşıya geliyor. Antalya'da düzenlenen turnuvada sahne alacak iki güçlü takımın mücadelesi basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Beşiktaş - CSKA Moscow maçına dair tüm detaylar haberimizde...
BEŞİKTAŞ - CSKA MOSCOW MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - CSKA Moscow maçı, 8 Eylül 2026 Salı günü saat 14.45'te başlayacak. Karşılaşma Antalya Belek'te bulunan Gloria Sports Arena'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ - CSKA MOSCOW MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - CSKA Moscow karşılaşması HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Bugün #BeşiktaşınMaçıVar 🦅— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) September 8, 2026
🏆 Antalya Gloria Cup
🆚 CSKA Moscow
🕝 14.45
📍 Gloria Sports Arena
📺 HT Spor pic.twitter.com/jMz4JmbEEp
BEŞİKTAŞ GLORIA CUP'TA CSKA MOSCOW KARŞISINDA
Beşiktaş, Gloria Cup'taki ikinci maçında CSKA Moscow ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip turnuvada yeni sezon öncesi önemli bir hazırlık sürecinden geçiyor.
Rusya'nın güçlü basketbol ekiplerinden CSKA Moscow da Gloria Cup'ta yer alan takımlar arasında bulunuyor. Organizasyonda Beşiktaş, CSKA Moscow, Galatasaray MCT Technic, Anadolu Efes, Tofaş, Bahçeşehir Koleji ve Dubai Basketball gibi önemli ekipler mücadele ediyor.
GLORIA CUP 2026 ANTALYA'DA DÜZENLENİYOR
Gloria Cup Basketball 2026 Summer Games, 1-13 Eylül 2026 tarihleri arasında Antalya Belek'teki Gloria Sports Arena'da düzenleniyor. Organizasyonda toplam 21 karşılaşma oynanması planlanırken, 13 takım mücadele ediyor.
BEŞİKTAŞ - CSKA MOSCOW MAÇI CANLI İZLE
Beşiktaş - CSKA Moscow maçını canlı takip etmek isteyen basketbolseverler, karşılaşmayı HT Spor ekranlarından izleyebilecek.