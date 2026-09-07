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UEFA Avrupa Ligi'nden Vlahovic paylaşımı!

UEFA Avrupa Ligi resmi hesabı Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusan Vlahovic'i paylaştı. İşte o paylaşım...

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UEFA Avrupa Ligi'nden Vlahovic paylaşımı!

UEFA Avrupa Ligi hesabından yapılan paylaşımda, Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'in Fenerbahçe derbisinde attığı galibiyet golüne vurgu yapıldı. UEFA Avrupa Ligi, yıldız futbolcunun attığı golün ardından yaptığı sevinci paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM

#Beşiktaş #UEFA Europa League #Fenerbahçe #Dusan Vlahovic #UEFA Avrupa Ligi
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