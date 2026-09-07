UEFA Avrupa Ligi'nden Vlahovic paylaşımı!
UEFA Avrupa Ligi resmi hesabı Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusan Vlahovic'i paylaştı. İşte o paylaşım...
UEFA Avrupa Ligi hesabından yapılan paylaşımda, Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'in Fenerbahçe derbisinde attığı galibiyet golüne vurgu yapıldı. UEFA Avrupa Ligi, yıldız futbolcunun attığı golün ardından yaptığı sevinci paylaştı.
İŞTE O PAYLAŞIM
Vlahović with the winner 🦅#UEL pic.twitter.com/6MaL4d2Y5e— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 7, 2026
#Beşiktaş #UEFA Europa League #Fenerbahçe #Dusan Vlahovic #UEFA Avrupa Ligi