Beşiktaş'a transferi son anda gerçekleşmeyen Nicolas Raskin, Fenerbahçe'ye attığı golden ötürü eski takım arkadaşı Rıdvan Yılmaz'ı kutladı. Öte yandan siyah beyazlıların, 25 yaşındaki yıldız için ocak ayında yeniden İskoç ekibinin kapısını çalması bekleniyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlı takıma transferi son anda yatan Nicolas Raskin, Fenerbahçe'ye attığı golden ötürü Rıdvan Yılmaz'ı kutladı.

Belçikalı orta saha, Glasgow Rangers'tan eski takım arkadaşının gönderisine şu yorumu yaptı: "Olala Rıdvan. Seninle gurur duyuyorum."

Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş yönetiminin ocak döneminde Raskin için İskoç ekibinin kapısını bir kez daha çalması bekleniyor.