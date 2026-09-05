Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Rıdvan Yılmaz konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Rıdvan Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Maçın siyah-beyazlılar adına ilk golünü kaydeden Rıdvan, "İnanılmaz mücadele ettik. Çok iyi oynadık. Daha da fazla gol atabilirdik. Zaten herhangi bir puan kaynı için gelmemiştik. Sahada verdiğimiz mücadeleyi ve arma için savaşmayı gösterdik. Derbide gol attığım için çok mutluyum. Dünyanın en önemli bir derbilerinden bir tanesinde gol attım. Hocamızla inanılmaz çalışıyoruz. Çok güzel bir iletişimiz var. Takım için her şeyi yapmaya çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.