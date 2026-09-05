Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, maçın ardından konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kökçü, "Bunlar çok zor maçlar. Karşımızda da kaliteli bir ekip vardı. Genel anlamda iyi oynadık. Dengeyi çok iyi sağladığımızı düşünüyorum. Ofansif anlamda da gayet etkiliydik. Güzel bir maç oldu bizim adımıza. Her şeyi yüzde yüz iyi yapmak tabii ki zor ama iyi oynadığımızı düşünüyorum. Italiano, takım ruhunu olumlu bir şekilde etkiliyor. Takım ruhu çok iyi. Geriye düştüğümüzde bir takım olduğumuzu, bir aile olduğumuzu gösterdik. Kadıköy'de kazandık. Güzel bir his. Sevinci biraz abartmış olabiliriz ama yolumuz uzun. Daha yeni başladı. Maraton uzun. Üstüne koyarak devam. Sadece Dusan'la değil, tüm takımla o uyumu sağlamak istiyorum. Normalde kendim vurabilirdim ama Dusan gole çok aç bir oyuncu. " ifadelerini kullandı.