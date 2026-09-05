Dusan Vlahovic'ten Orkun Kökçü sözleri: Messi gibi asist yaptı

Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında 2-1 kazandığı derbide golünü atan Dusan Vlahovic, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Orkun Kökçü'nün asistini Messi'ye benzeten Sırp yıldız, “Şu an yüzde 50-60'ım” diyerek fiziksel durumuyla ilgili de çarpıcı bir itirafta bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek ligdeki 3. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlıların gollerini Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusan Vlahovic açıklamalarda bulundu. İlk derbisinde gol atarak takımına galibiyeti getiren deneyimli forvet, mücadeleyi ve takımın hedeflerini değerlendirdi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇTI"

Derbinin atmosferine dikkat çeken Vlahovic, "Çok önemli bir maçtı. Harika bir atmosferde oynadık. Türkiye'de derbiler zordur. Benim de ilk derbim oldu. Bugün çok mutluyuz galip geldiğimiz için. Takıma, hocama ve camiama teşekkür etmek istiyorum. Bu maç artık bitti. Sonraki maça bakacağız." dedi.

"ORKUN, MESSI GİBİ ASİST YAPTI"

Orkun Kökçü ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Vlahovic, "İlk geldiğimden beri her yerde söyledim, herkes bana içten davrandı. Bunun için teşekkür ediyorum. Söylemeye gerek yok, Orkun Kökçü bir dünya yıldızı ve onun sayesinde 4 gol attım. Messi gibi bir asist yaptı bana. Onunla oynadığım için çok şanslıyım." ifadelerini kullandı.

Takımın iyi bir ivme yakaladığını belirten Sırp golcü, "İyi gidiyoruz. Sezon boyunca yarışmacı olmak istiyorsak böyle devam etmemiz lazım." diye konuştu.

ITALIANO'YA ÖVGÜ

Teknik direktör Vincenzo Italiano'ya da ayrı bir parantez açan Vlahovic, "Yaptığımız her şey sahada görünüyor. Tüm doğrular sahada gözüküyor. Italiano'ya teşekkür ediyorum. Onun için her şeyi yapmaya hazırım. Onunla tekrar çalıştığım için çok şanslıyım. Dünya çapında bir hocamız var." dedi.

"ŞU AN YÜZDE 50-60'IM"

Fiziksel durumuyla ilgili de konuşan Vlahovic, henüz en iyi seviyesinde olmadığını belirtti.

Sırp yıldız, "Attığım golleri saymıyorum. Önemli olan maçları kazanmak. Bir şeyler kazanacaksak bu birlikte olacak. Ben elimden geleni yapıyorum. Sıkı idmanlar yapıyorum. Şu an yüzde 50-60'ım. Son dönemde çok oynayamadım. En iyi formuma kavuşup takım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"KAZANAMASAYDIK GOLÜMÜN ANLAMI YOKTU"

Vlahovic, bireysel performanstan ziyade takım başarısının önemli olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben takımıma odaklıyım. Bugün ben gol atmış olmama rağmen kazanmasaydık golümün anlamı yoktu. Ben hep yüzde yüzümü vermeye çalışacağım. Ben harika taraftarımıza teşekkür ediyorum. Haftaya görüşürüz. Onları görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."