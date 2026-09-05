Leandro Trossard: Sezona çok iyi başladık!

Beşiktaş'ın Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri derbi maçının ardından yaptığı açıklamada, "Daha iyi olan taraf bizdik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş'ın Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trossard, derbi galibiyetinin özellikle taraftarlar için çok anlamlı olduğunu belirterek, "Özel bir maçtı. Özellikle taraftarımız için çok anlamlı ve özel bir maçtı. Daha iyi olan taraf bizdik. Sahada da bunu mücadelemizle gösterdiğimizi düşünüyorum. 3 puanı aldığımız için mutluyuz ve bugün taraftarımıza bir şeyler verebildiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.



"Böyle zorlu bir deplasman derbisinden sonra bu kutlamalar normal"



Derbi galibiyetinin ardından yapılan kutlamalara değinen Belçikalı futbolcu, "Dediğim gibi herkes için çok büyük bir maçtı, çok büyük bir derbi galibiyetiydi. Hem taraftar için hem camiamız için, başkanımız için de aynı şekilde. Böyle zorlu bir deplasman derbisinden sonra bu kutlamalar, bu şekilde kutlamak tabii ki de normal. Şu anda anın tadını çıkartıyoruz ama daha sonrasında işimize de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





"Daha fazla gol belki atabilirdik ama bugün için en önemli şey 3 puanı almaktı"



Kassoum Ouattara ve Rıdvan Yılmaz hakkında da konuşan Trossard, "İkisi de çok iyi oyuncu, ikisi de çok farklı kalitelere sahip olan oyuncular. Herkesin hazır olduğunu, tüm takımın hazır olduğunu da bugün sizlerle görebilirsiniz. Kariyerim boyunca ben de farklı oyuncularla oynadım, etrafımda farklı takım arkadaşlarım oldu. İkisiyle de oynamak, hem Rıdvan'la hem Ouattara ile oynamak da benim için harikaydı. Zor bir deplasman oynadık bugün, iyi bir takıma karşı oynadık ama biz maça hazırdık. Sahada da zaten bunu gösterdik, sahada görünmüştür. Daha fazla gol belki atabilirdik ama bugün için en önemli şey 3 puanı almaktı ve 3 puanı aldığımız için mutluyuz" şeklinde konuştu.





"Her maç ayrı ayrı önemlidir ama biz sezona iyi başladık"



Sezona iyi başlamanın önemine de değinen Trossard, "Önemliydi iyi başlamak. Her sezon başı çok önemlidir. Tabii ki her maç ayrı ayrı önemlidir ama biz sezona iyi başladık. Böyle devam etmek istiyoruz. Sezon uzun, sezon sonu için konuşmak şu anda istemiyorum, henüz daha çok erken. Ama önümüzdeki maçlar için güzel bir sinyal oldu bizim adımıza. Güzel şeyler gösterdik, hepimizin hazır olduğunu da gösterdik" açıklamasında bulundu.