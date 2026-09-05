Beşiktaş'tan Archie Brown'ın sözlerine flaş gönderme: wELcoMe tO kaDıkÖy
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından Archie Brown'ın maç öncesi sözlerine göndermede bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş, derbiden galibiyetle ayrıldı.
Derbinin ardından siyah-beyazlılar, karşılaşma öncesinde Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown'ın yaptığı açıklamaya sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
Siyah-beyazlıların paylaşımında Archie Brown'ın yanı sıra derbi zaferi sonrası büyük sevinç paylaşan Beşiktaşlı futbolcuların görüntülerine yer verildi. Paylaşımın üzerine ise "wELcoMe tO kaDıkÖy" ifadesi yazılarak gülücük emojileri eklendi.
"wELcoMe tO kaDıkÖy" 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/rnasqv4VGW— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 5, 2026
BROWN NE DEMİŞTİ?
Archie Brown, geçtiğimiz hafta oynanan Samsunspor maçı sonrası Beşiktaş derbisi için, "Beşiktaş taraftarına mesaj gönderiyorum, Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır" demişti.
Beşiktaşlı futbolcular Salih Özcan, Emirhan Topçu ve Orkun Kökçü maçın ardından poz vererek "Hoşbulduk" mesajını gönderdi. Siyah-beyazlılarda kaptan Orkun Kökçü'nün elinde kırmızı kart bulunması da dikkat çekti.