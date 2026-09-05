Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi primi
Derbide Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, karşılaşma sonrası soyunma odasına inerek, derbiye özel prim verdiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında alınan Fenerbahçe galibiyeti sonrası Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, oyuncularını kutladı.
Maçın sona ermesinin ardından soyunma odasına inen Serdal Adalı, siyah-beyazlı futbolcuları tebrik etti. Başkan Adalı'nın derbiye özel prim açıklamasını Beşiktaşlı futbolcular, alkışlarla kutladı.