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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi primi

Derbide Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, karşılaşma sonrası soyunma odasına inerek, derbiye özel prim verdiğini açıkladı.

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi primi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında alınan Fenerbahçe galibiyeti sonrası Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, oyuncularını kutladı.

Maçın sona ermesinin ardından soyunma odasına inen Serdal Adalı, siyah-beyazlı futbolcuları tebrik etti. Başkan Adalı'nın derbiye özel prim açıklamasını Beşiktaşlı futbolcular, alkışlarla kutladı.

#Fenerbahçe #Beşiktaş #Serdal Adalı
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