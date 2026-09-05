Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maçın ardından konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, "Tarif edemeyeceğim bir mutluluk yaşıyorum. Büyük takım performansı gösterdik. Burada oynamak çok zor. Karakter gösterdik ve oynayarak 3 puan aldık. Daha fazla gol atabilirdik aslında ama sonuçtan da memnunum.

Gerçekten önemli bir sonuç aldık bugün. Buradaki amacımız rakibe az pozisyon vermek ve daha çok pozisyon yaratmak. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Özellikle ilk yarıda göze battı bunlar. Mükemmel değiliz, daha çok çalışmamız gerekiyor. Fiziksel ve mental olarak iyi durumdayız. Eğer mentaliniz güçlüyse, bu ayaklara da yansıyor. Daha da gelişebiliriz. Özellikle Avrupa başlayınca fiziksel olarak daha da gelişmemiz gerekecek. Çünkü perşembe-pazar takvimine gireceğiz." dedi.