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Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Yunan basını transferi duyurdu

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonu kiralık olarak AEK'te tamamlayan Joao Mario için flaş bir iddia gündem geldi. İşte detaylar...

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Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Yunan basını transferi duyurdu

Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen isimler arasında yer alan Joao Mario hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

Yunan basınından SDNA'nın haberine göre, AEK Atina Beşiktaş ile yolları ayrılması beklenen Portekiz futbolcu ile anlaşma sağladı.

Haberde Joao Mario'nun geçtiğimiz sezonu kiralık olarak forma giydiği AEK'e bu kez bonservisi ile transfer olacağı belirtilirken, 32 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Ayrıca AEK'in transferi bir an önce tamamlayarak Mario'yu UEFA listesine yetiştirmek istediği de aktarıldı.

İŞTE O HABER

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Yunan basını transferi duyurdu - 1

#Beşiktaş #UEFA #Joao Mario #AEK
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