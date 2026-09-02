Beşiktaş, Richard Rios transferinde sonuç alamayınca rotasını İsveç'e çevirdi. Siyah-beyazlıların 19 yaşındaki Finli orta saha Matias Siltanen için Djurgarden'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ve görüşmelerde ilerleme kaydettiği belirtildi.

Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Benfica'nın yıldızı Richard Rios için harekete geçmiş ve görüşmelere başlamıştı. Ancak siyah-beyazlılar, Portekiz ekibini 26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu için ikna edemeyince rotasını İsveç'e çevirdi ve listenin ikinci sırasında yer alan Matias Siltanen için çalışma başlattı. Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş, 19 yaşındaki Finli orta saha için kulübü Djurgarden'la masaya oturdu ve satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini yaptı.



DJURGARDEN TEKLİFE SICAK



İsveç ekibiyle sözleşmesi Aralık 2027'de bitecek olan oyuncu için 1 milyon euro kiralama ve 12 milyon euro da opsiyon önerildi. Djurgarden yönetimi bu teklife sıcak bakarken, iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Ocak 2025'te Finlandiya ekibi KuPS'tan 1 milyon 200 bin euroya transfer edilen Siltanen, Allsvenskan'da bu sezon 18 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda bin 544 dakika sahada kalan 19 yaşındaki Finli yıldız, gol katkısı veremezsen, 1 defa asist yaptı. Siltanen ön libero da oynayabiliyor.



İKİ TALİBİ DAHA VAR



Sadece Beşiktaş değil, Matias Siltanen'le ilgilenen... İsveç basını, 19 yaşındaki orta sahayı İtalyan ekibi Udinese ve Fransız temsilcisi Toulouse'un da izlediğini duyurdu. Ancak tek somut teklifin Beşiktaş'tan geldiğine de vurgu yapıldı.



HONKAVAARA ONAY VERDİ



İsveç medyasına yansıyan haberlere göre; Djurgarden Teknik Direktörü Jani Honkavaara, Siltanen'in ayrılığına izin verdi. Haberde; Honkavaara'nın yönetime; "Kulüp şartları neyi gerektiriyorsa onu yapabilirsiniz" dediği bilgisi paylaşıldı.