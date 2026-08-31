Beşiktaş kötü seriyi sonlandırmak istiyor! İşte Italiano'nun Çorum FK maçı ilk 11'i
Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında ise Kauno Zalgiris'e 1-0'lık skorla mağlup olan Beşiktaş, Arca Çorum FK karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri... (BJK spor haberi)
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında bu akşam Arca Çorum FK'yı ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Esat Sancaktar yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan. Siyah beyazlılar, Süper Lig'de geçen hafta Alanyaspor'a deplasmanda 1-0, Avrupa Ligi play-off turunda Litvanya'da Kauno Zalgiris'e 1-0 mağlup olmuştu.
DOLMABAHÇE'DE 4'TE 4 YAPTI
Kartal kendi saha ve taraftarı önünde ligin yeni ekibini yenerek hem moral bulmak hem de Fenerbahçe derbisine kayıpsız gitmek istiyor. Siyah beyazlılarda karşılaşma öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş bu sezon Dolmabahçe'de oynadığı 4 resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı. Siyah beyazlılar eleme turlarında karşılaştığı Midtjylland, Kralove ve Zalgiris ile Süper Lig'in ilk haftasında karşılaştığı Eyüpspor'u gol yemeden mağlup etmeyi başardı.
YENİLER FORMA BEKLİYOR
Beşiktaş'ta yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti, Çorum FK karşısında görev verilmesi durumunda ilk kez siyah beyazlı formayı giyecek. Hafta içinde takıma katılan ve lisansları çıkarılan iki futbolcuya teknik ekibin süre vermesi bekleniyor.
RIDVAN 'DALYA' PEŞİNDE
Öz kaynaktan yetişen Rıdvan Yılmaz, Çorum FK maçında Beşiktaş formasıyla 100'üncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlı formayla Süper Lig'de 79, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 kez olmak üzere 99 maça çıkarken 4 kez gol sevinci yaşadı. Milli oyuncu Kauno Zalgiris maçında yedek kulübesinde oturmuştu.
İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR
İki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk kez mücadele eden Çorum temsilcisi, siyah beyazlıların lig tarihinde karşılaştığı 77'nci takım olacak. Öte yandan Beşiktaş, bugüne kadar rakip olduğu 76 takım arasında sadece Pendikspor'u mağlup edemedi.
ESKİ DOSTLAR RAKİP OLDU
Geçen sezon siyah beyazlı takımın başarısı için ter döken iki isim bu akşam Beşiktaş'a rakip olacak. Geçen yıl yaz döneminde teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle Kayserispor'dan transfer edilen Gökhan Sazdağı ve Fenerbahçe'den kiralanan Cengiz Ünder, Çorum FK'nın başarısı için oynayacak
ORKUN VE TROSSARD DÖNÜYOR
Siyah-beyazlıların iki yıldızı, Çorum FK maçıyla birlikte formalarına kavuşacak. Kaptan Orkun ve Trossard Kartal'ın bu karşılaşmada en büyük kozları olacak. Milli oyuncu Kauno Zalgiris rövanşında teknik heyetin kararıyla dinlendirilmişti. Belçikalı sol kanat ise sağlık ekibinin yaptığı risk analizinde yüksek risk değerlendirmesi nedeniyle Litvanya'ya götürülmemişti.
DUSAN VLAHOVİC YEDEK
Fotomaç'ın haberine göre, fizik olarak henüz hazır hale gelmeyen Dusan Vlahovic'in Çorum FK maçına yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Teknik direktör Vincenzo İtaliano yaptığı açıklamada, Sırp forvetin ritim kazanmak için zamana ihtiyacı olduğunu söylemişti. Kara Kartal'ın bu maçta gol umudu Hyeon- Gyu Oh olacak.