Beşiktaş kötü seriyi sonlandırmak istiyor! İşte Italiano'nun Çorum FK maçı ilk 11'i

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında ise Kauno Zalgiris'e 1-0'lık skorla mağlup olan Beşiktaş, Arca Çorum FK karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri... (BJK spor haberi)