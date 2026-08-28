Spor yazarları Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçını yorumladı: Vlahovic yeteri kadar topla buluşamasa da...

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, ilk maçtan aldığı 3-0'lık skorun avantajı ile rakibine 1-0'lık skorla yenilse de UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Karşılaşma sonrası Fotomaç gazetesi yazarları dikkat çeken ifadelere yer verdiler. İşte o yazılar...