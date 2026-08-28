Spor yazarları Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçını yorumladı: Vlahovic yeteri kadar topla buluşamasa da...
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, ilk maçtan aldığı 3-0'lık skorun avantajı ile rakibine 1-0'lık skorla yenilse de UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Karşılaşma sonrası Fotomaç gazetesi yazarları dikkat çeken ifadelere yer verdiler. İşte o yazılar...
GÜLE OYNAYA - TURGAY DEMİR
Önce yeni Kartallar Poku ve Mirelli'ye "Kartal Yuvası'na hoş geldiniz" diyerek başlayalım. U23 kontenjanına uygun bu iki isim, Beşiktaş'ın kadro derinliğini artırıp orta saha ve kanat rotasyonlarında Italiano'nun elini güçlendireceklerdir. Bu iş böyledir; doğru teknik adam ve doğru transfer politikası başarıyı getirir.
Önceki sezonlarda Konferans Ligi'nde bile hüsran yaşayan Kartal'ın şu anda UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor olması da bunun en güzel kanıtı. Evimizde 3-0 mağlup ederken deyim yerindeyse rakibe pek fazla top vermediğimiz Zalgiris Kaunas deplasmanında da, Orkun ve Trossard'ın yokluklarına rağmen manzara çok farklı değildi.
Topa sahip olan, maçı kontrolü altında tutan ve pozisyonlar bulan taraf yine Siyah-Beyazlı temsilcimizdi. İkinci yarıda yaşanan fazla özgüven ve skor rahatlığı, beraberinde bireysel hataları getirdi. Djalo'nun kaptırdığı topu Oliveira ağlarımıza gönderince belki onlar bazı hayaller kurdular ama bizim yüreğimize pek korku düşmedi.