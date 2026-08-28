CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Spor yazarları Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçını yorumladı: Vlahovic yeteri kadar topla buluşamasa da...

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, ilk maçtan aldığı 3-0'lık skorun avantajı ile rakibine 1-0'lık skorla yenilse de UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Karşılaşma sonrası Fotomaç gazetesi yazarları dikkat çeken ifadelere yer verdiler. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi:
Spor yazarları Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçını yorumladı: Vlahovic yeteri kadar topla buluşamasa da...

GÜLE OYNAYA - TURGAY DEMİR

Önce yeni Kartallar Poku ve Mirelli'ye "Kartal Yuvası'na hoş geldiniz" diyerek başlayalım. U23 kontenjanına uygun bu iki isim, Beşiktaş'ın kadro derinliğini artırıp orta saha ve kanat rotasyonlarında Italiano'nun elini güçlendireceklerdir. Bu iş böyledir; doğru teknik adam ve doğru transfer politikası başarıyı getirir.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Spor yazarları Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçını yorumladı: Vlahovic yeteri kadar topla buluşamasa da...

Önceki sezonlarda Konferans Ligi'nde bile hüsran yaşayan Kartal'ın şu anda UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor olması da bunun en güzel kanıtı. Evimizde 3-0 mağlup ederken deyim yerindeyse rakibe pek fazla top vermediğimiz Zalgiris Kaunas deplasmanında da, Orkun ve Trossard'ın yokluklarına rağmen manzara çok farklı değildi.

Spor yazarları Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçını yorumladı: Vlahovic yeteri kadar topla buluşamasa da...

Topa sahip olan, maçı kontrolü altında tutan ve pozisyonlar bulan taraf yine Siyah-Beyazlı temsilcimizdi. İkinci yarıda yaşanan fazla özgüven ve skor rahatlığı, beraberinde bireysel hataları getirdi. Djalo'nun kaptırdığı topu Oliveira ağlarımıza gönderince belki onlar bazı hayaller kurdular ama bizim yüreğimize pek korku düşmedi.

Spor yazarları Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçını yorumladı: Vlahovic yeteri kadar topla buluşamasa da...

Italiano, yenilen golden sonra yaptığı üç değişiklikle alternatif isimlere de şans verdi. Vlahovic, Olaitan ve Cerny çıkarken yerlerine Semih, OH ve Rashica girdi. Beşiktaş'ın büyük umutlar bağladığı Vlahovic dün yeteri kadar topla buluşamadı ama kalitesini her hâliyle belli etti. Yavaş yavaş kendine gelecek ve bu sezon muhtemelen lige damga vuracaktır. Buna hiç şüphe yok. Semih ve OH ise forma için çok daha büyük çaba sarf etmek zorundalar. Dün kendilerine verilen şansı çok iyi kullandıklarını söyleyemem.

Spor yazarları Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçını yorumladı: Vlahovic yeteri kadar topla buluşamasa da...

Daha dikkatli, daha istekli ve daha üretken olmaları gerekiyor. Kalan dakikalarda Zalgiris saman alevi gibi bir şeyler yapmaya çalışırken Beşiktaş, özgüvenli oyununu son dakikaya kadar sürdürdü. Kartal maçı kaybetti ama turu aldı. Bazen futbolun en güzel tarafı da budur: Skoru kaybedersin ama hedefi kazanırsın. Şimdi sırada Avrupa'da daha büyük hedefler var. Bu takımın doğru teknik adam, doğru transferlerle çok güçlendi biraz daha oturmuş bir oyunla çok daha iyi yerlere gelebileceğine inanıyorum.

Spor yazarları Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçını yorumladı: Vlahovic yeteri kadar topla buluşamasa da...

TUR'İSTİK GEZİ - SİNAN VARDAR

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı ikinci hafta müsabakasında hakem Ali Deniz Karatepe'nin verdiği skandal kararlar ve VAR hakemi Bülent Birincioğlu'nun da bu kararlara sessiz kalması sonucu kaybettiği üç puanın ardından Avrupa play-off aşamasında Zalgiris ile ikinci maçına çıkıyor. Tabii hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz ama gerek ilk maçın 3-0 sonuçlanması gerekse Zalgiris'in gücüne baktığımızda, Beşiktaş açısından bu maç için "turistik bir maç" ifadesini kullanabiliriz. Teknik Direktör Italiano da bu maç özelinde forvetimiz Vlahovic ile başlıyor. Tabii ki bu maçlar, oyuncularımızın form yakalaması için de önemli.

Spor yazarları Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçını yorumladı: Vlahovic yeteri kadar topla buluşamasa da...

Yine kadroya baktığımda, yazılarımda sürekli bahsettiğim ve kiralık olarak gönderilmesini eleştirdiğim Kartal Kayra Yılmaz kardeşimin de ilk 11'de olması beni memnun etti. Umarım oynayarak Beşiktaş'ta rotasyona dahil olabilecek oyunculardan biri olur. Orkun'un dinlendirilmesine saygıyla bakıyorum. Dünkü maç üzerinden değerlendirmiyorum ama yetkili biri Italiano'ya burasının Beşiktaş olduğunu, sürekli rotasyon yapılacak bir takım olmadığını anlatmalı.

Spor yazarları Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçını yorumladı: Vlahovic yeteri kadar topla buluşamasa da...

Tabii keşke İtalyan hocanın yanında camianın içinden bir yardımcı teknik adam olsaydı. İlk yarı, Beşiktaş'ın topa sahip olarak oynadığı bir oyun oldu. Ancak topa sahip olmasına rağmen gol anlamında çok fazla pozisyon girişiminde bulunamadı. Zalgiris de ilk yarıda eşitliği bozacak bir gol bulamayınca iki takım devre arasına 0-0 beraberlikle gitti. İkinci yarıda da Beşiktaş oyunu rölantiye alırken, rakip prestij adına kazanmak istedi. Tabii sahada mücadele eden Beşiktaşlı kardeşlerim kim olursa olsun, böylesine amatör bir ruhla mücadele eden rakip karşısında bocalamalarını hoş karşılayamadım.

Spor yazarları Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçını yorumladı: Vlahovic yeteri kadar topla buluşamasa da...

Cerny sezona çok iyi başlamıştı ama son iki maçtaki düşüşü şaşırtıcı. Formda olan Oliatan'a Alanya deplasmanında ilk 11 dışında kalmak belli ki iyi gelmemiş. Gerçek olan iki önemli nokta var: Düşündürücü olan; Beşiktaş kadrosu ne olursa olsun dünkü kadar enerjisi düşük olmamalı. Başka bir deyişle, geçen sezonki Sergen Hoca dönemi hatırlatılmamalı. İyi olan şey ise; yaz sıcaklarında başlayan Avrupa ön elemesi başarıyla aşıldı. Artık UEFA Avrupa Ligi'nde başarılara yelken açma zamanı.

#UEFA Avrupa Ligi #Fotomaç Gazetesi
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Beşiktaş'a Gineli orta saha!
Sonraki Haber
Beşiktaş'a Gineli orta saha!