Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir orta saha takviyesi daha yapmak için harekete geçti. Bu doğrultuda siyah beyazlıların, Celta Vigo forması giyen Ilaix Moriba'yı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Fabio Miretti ve Ernest Poku transferlerinde mutlu sona ulaşan siyah beyazlı kulüp, teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun talebi doğrultusunda 6 numaraya takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan Marc Casado için Barcelona'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan Kartal, İspanyol oyuncuya alternatif olarak İlaix Moriba'yı transfer listesine ekledi. Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaşlı kurmaylar Gine asıllı İspanyol orta sahanın mali şartlarını öğrenmek için Celta Vigo ile masaya oturdu. Galiçya temsilcinin 10 milyon euro'dan kapıyı açtığı öğrenildi.



6 MİLYON EURO ÖDEDİLER



Celta Vigo geçen yıl yaz transfer döneminde 23 yaşındaki futbolcuyu 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Leipzig'den renklerine katmıştı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen İlaix Moriba'nın İspanyol kulübüyle olan mukavelesi Haziran 2029'da sona erecek.