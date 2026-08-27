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Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti, İstanbul'a iniş yaptı. İşte İtalyan futbolcunun ilk sözleri...

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Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti, sağlık kontrolünden geçmek ve 1+3 yıllık resmi imzayı atmak için İstanbul'a iniş yaptı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti İstanbul'a geldi

MIRETTI'NİN İLK SÖZLERİ:

Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Kulüpteki herkes ve hocamız, gelmemi çok istedi. Kulübün başarılı olması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Formamızın renkleri çok güzel. Geçmişte de çok sayıda giydiğim ve aşina olduğum renkler. Formamızı da çok beğendim.

Başlamak için sabırsızlanıyorum. Buraya gelmemde Vincenzo Italiano'nun etkisi gerçekten büyük.

#Beşiktaş #Vincenzo Italiano
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