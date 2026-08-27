Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris'e konuk oluyor. İlk karşılaşmayı 3-0 kazanarak önemli bir avantaj elde eden siyah-beyazlılar, Litvanya temsilcisi karşısında hata yapmayarak turu geçmeyi hedefliyor. Kauno Zalgiris - Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da oynanan ilk mücadeleyi 3-0 kazanarak tur için önemli bir avantaj elde etmişti. Kauno Zalgiris - Beşiktaş müsabakasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE 11'LER:

Kauno Zalgiris: Mikelionis, Moutachy, Lekiatas, Hernandez, Edokpolor, Karashima, Ourega, Fiolic, Kalik, Ribeiro, Debeljuh

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Kartal, Cerny, Olaitan, İlhan, Vlahovic

KAUNO ZALGIRIS-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Kauno Zalgiris-Beşiktaş rövanş maçı 27 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanıyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki eşleşmenin ikinci karşılaşmasına Kauno Zalgiris ev sahipliği yapıyor.

KAUNO ZALGIRIS-BEŞİKTAŞ RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele TSİ 20.00'de başladı.

KAUNO ZALGIRIS-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TV 100'den canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 264. MAÇINA ÇIKTI

1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Beşiktaş, Türkiye'yi Avrupa'da 47 kez temsil etti. Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19, UEFA Konferans Ligi'nde ise 2 kez mücadele etti. Kauno Zalgiris karşılaşması, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında 264. maçı oldu. İlk maçta Litvanya temsilcisini 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, rövanşta da skor avantajını koruyarak Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDEKİ 139. MAÇI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Kauno Zalgiris karşılaşmasıyla birlikte 139. maçına çıktı. Daha önce organizasyonda 138 karşılaşma oynayan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerde 62 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet aldı. Beşiktaş'ın Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonundaki gol sayısı ise 217. Siyah-beyazlılar, kalesinde 180 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMAN KARNESİ

Kauno Zalgiris karşılaşması, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki 132. deplasman maçı oldu. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 131 deplasman maçında 35 galibiyet elde etti. Bu karşılaşmaların 24'ü beraberlikle sonuçlanırken Beşiktaş, 72 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Avrupa deplasmanlarında 151 gol atarken 245 gol yedi.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Siyah-beyazlı takım Avrupa kupalarında üç kez çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda, UEFA Kupası'nda ise 2002-2003 sezonunda son 8 takım arasında yer aldı. Siyah-beyazlıların Avrupa'daki son çeyrek final macerası ise 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yaşandı. Beşiktaş, bu turda Olimpik Lyon'a penaltılar sonucunda elenerek organizasyona veda etti.