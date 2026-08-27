Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'i eleyen Beşiktaş, lig aşamasında mücadele etme hakkı kazandı. Siyah beyazlıların, UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 2026/2027 sezonu play-off turu sona erdi.

Play-off turunda Kauno Zalgiris'i eleyen Beşiktaş, lig aşamasında mücadele etme hakkı kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında 36 takım yer alıyor. Kurada her takım her torbadan ikişer takımla karşılaşıyor.

Beşiktaş; 1, 2, 3 ve 4. torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve 1 iç saha ile 1 deplasman maçı oynayacak.

İŞTE KARTAL'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ:



1. TORBA

Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiakos, Real Sociedad, Marsilya

2. TORBA

Ferencvaros, Viktoria Plzen, Union SG, Dinamo Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Prag, Rennes, Anderlecht

3. TORBA

Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia Bialystok, Omonoia, Celta Vigo

4. TORBA

Hoffenheim, Beşiktaş, Torreense, Hapoel Beer Sheva, NEC Nijmegen, OFI, Lillestrom, Levski Sofia, Ararat-Armenia