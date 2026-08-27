Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano: Bugünü yok saymalıyız!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris'e 1-0 kaybetse de adını lig aşamasına yazdıran taraf oldu. Mücadelenin ardından siyah beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımına 1-0 kaybetse de adını lig aşamasına yazdıran taraf oldu. Müsabakanın ardından siyah beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Hedefimize ulaştık, çok istekliydik. Bu maça bakmaya gerek yok. 3-0 sayesinde turladık. Hedefimize ulaştık. Sezonun ilk gerçek görevini yaptık, o yüzden mutluyuz. Gruplardayız artık."

"Gruplara kaldık. İlk maçın sonucu bugun için önemliydi. Daha iyi performans göstermeliydik. Tempo çok düştük. Gol yedik ve üzgünüm. Bu golü yemeyebilirdik. Daha iyi iş yapabilirdik. Bugün farklıydı. Mental olarak yüzde 100 hazır değildi takım, ilk maçtan dolayı, çok konsantre değildi. Bu maçın analizini bile yapmaya gerek yok. Bugün mutluyum. Avrupa'dayız, gruplardayız, önümüzdeki maça bakmalıyız. Hedefimize ulaştık.

"Bugün herkes gördü, tempo ve ritm çok düşüktü. Yoğunluğu da herkes gördü. Kartal bu sezon ilk defa 80 dakika oynadı. Vlahovic ve Trossard da hazırlık süreci geçirmedi. Onlar da yavaş yavaş ritm kazanacaktır. Bugünü yok saymalıyız herkes için. Lig devam ediyor. Ligde daha farklı bir performans göreceğiz. Konsantrasyon seviyesi de daha farklı olacak."

"Asla moralimiz düşük değil. Bu sezonun en büyük hedeflerinden birine ulaştık. Avrupa Ligi kulübün hedefiydi, kişisel olarak hedefimdi. Hayal kırıklığı yok. Maçın analizine gerek yok. İlk maçtan dolayı daha rahattık. Ritm ve tempo olarak düşük bir maçtı. Hedefimize ulaştık, mutluyuz. Hiçbir olumsuzluk yok. Lig başlıyor tekrar, lige dönüyoruz. İyi bir şekilde reaksiyon göstermemiz gerekiyor iki mağlubiyetin ardından. Pazartesi günü taraftarımızın önünde iyi bir maç çıkarmak istiyoruz."

"Bugünkü performansların analizine gerek yok. İlk maçın verdiği rahatlık vardı. Performanslara bakılmaz. Az süre bulan oyunculara süre verdim. Kartal, Vlahovic, Outtara... Onlara süre vermeye çalıştım. İki tane genç, kaliteli oyuncu aramıza katıldı. Biri sağ kanat, biri orta saha. Özellikle orta sahaya daha 'uzman' bir oyuncu diyebiliriz. İtalya gibi bir ligde çok maça çıktı. Üç kulvarda oynayacağız, hepsine ihtiyacımız var. Avrupa Ligi çok zor bir turnuva, hiç öyle kolay değil. Önemli olan, bu iki mağlubiyete nasıl reaksiyon vereceğiz."

"Avrupa Ligi, çok zor bir lig. Bütün takımlar çok seviyede. Bence Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi arasında çok büyük fark yok. Gerçekten değerli ve yüksek seviye takımlar. Avrupa Ligi, güzel yolculuk olacak bence. Büyük ve kaliteli takımlara karşı oynayacağız. Oynayacağımız her maçta, üç kulvarda, hepsini iyi oynamak istiyoruz. Elimizden geleni yapmak, Beşiktaş'ı onore etmek istiyoruz. Bu taraftar, en iyisini görmeyi hak ediyor."