Serdal Adalı'dan Fenerbahçe maçı için flaş talep! Yabancı VAR...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF yöneticileriyle görüşmesinin ardından Riva'dan açıklamalar yaptı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF yöneticileriyle görüşmesinin ardından Riva'dan açıklamalar yaptı.

İŞTE ADALI'NIN AÇIKLAMALARI:

Bu MHK başkanı burada durduğu müddetçe maalesef Türk futbolu 1 adım daha... TFF'nin yaptığı güzel işleri de gölgeliyor maalesef. Yapılan güzel işleri dile getirmemizi de engelliyor. Geçen hafta Fenerbahçe yaşadı, bu hafta biz yaşadık. Önümüzdeki hafta başka birileri yaşayacak. İki senedir 'hakemleri yeniledik, hakem kadrosu yaptık, yetiştirdik, eğitimci, Portekizli eğitimci' falan. Bu şahıs orada durduğu müddetçe değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü zihniyet değişmiyor.

"DÜNYAYA REZİL OLDUK"

Geçtiğimiz sezon kupa maçında, bu haftaki hakemi hatırlıyorsunuz. Özellikle maçımıza verdi, şüphem yok, iyi niyetle yapmadı. Artık dünyaya da rezil olduk. Tokat olayı, yani ne futbolun içinde olan bir şey... Yani söyleyecek tek kelime bulamıyorum. Yerli futbolcu olsaydı onun anlaması daha kolay olurdu.

"İYİ NİYET YOK"

Ne diyeceğimi bilmiyorum ama iyi niyet falan yok. Öyle olması gerekiyordu falan, keşke bizim içerideki maçımıza verseydiniz, orada yapsaydı bu rezillikleri, özellikle VAR'daki arkadaşlar.

"35 BAŞKAN ARADI"

Süper Lig'den, 1. Lig'den, 2. Lig'den en az 35 başkan aradı. Alt liglerde de rezillikler var. Oraya da bakmak lazım. Bugün itibarıyla inandığım şey TFF Başkanı da TFF Yönetim Kurulu da bu adamla ilgili bir şey yapamıyorlar, buna inandım artık, bir şey yapamıyorlar!

"CUMHURBAŞKANIMIZ'A GİDECEĞİM"

İyi olacağını söylüyorlar, şu kadarcık bile sabrımız kalmadı artık. Bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim, Sayın Cumhurbaşkanımız'a arz edeceğim bu hakem konularını.

"TFF, MHK BAŞKANINI GÖREVDEN ALAMIYOR"

TFF, MHK başkanını görevden alamıyor. Anladığım bu. Türkçesi bu. Öyle görünüyor.

"FENERBAHÇE MAÇINDA YABANCI VAR TALEBİMİZ OLACAK"

Fenerbahçe tarafı bizimle aynı şeyi düşünüyorsa yabancı VAR talebi olur, geçen haftaki rezilliği yaşamamış oluruz. Hakem de görmeyebilir, iyi niyetle anlayalım ama VAR'da, gözünün önünde! Tokadı görüp hakemi çağırmayacaksan iyi niyet aramam. Hedefli, tembihli yollanmış bir arkadaş. TFF'ye söyledim, Fenerbahçe de 'evet' derse yabancı VAR talebimiz var.

"KONUYA HAKİM DEĞİL"

Ben hiçbir zaman müspet bir şey olmadıkça bir şeyleri gündeme getirmiyorum. Demin içeride kendilerine anlattım, 'değiştirdik eğitimcileri' dedi. İki senedir bu MHK başkanıyla ilgili, iyi insan falan olabilir ama bu işi beceremiyor. MHK'nin altında çalışan ekip, onlara da hakim değil. Önüne geliyor liste, veriyor. Hakim değil çünkü konuya. Hakim olsa geçen sene kupa maçında yaşadıklarımızdan sonra bu hakemi bize verir mi ya da hakikaten çok kötü niyetli. Beşiktaş ile ilgili alıp veremediği bir şey var. Beşiktaş'ın da alıp veremeyeceği durum ortaya çıkar o zaman.