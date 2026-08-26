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Beşiktaş, Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosunu açıkladı!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında oynayacağı Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosunu açıkladı.

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Beşiktaş, Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosunu açıkladı!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında oynayacağı Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosunu duyurdu.

İŞTE KADRODA YER ALAN İSİMLER

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal K. Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy.

Beşiktaş, Trossard'ın sakatlık riski sebebiyle Kauno Zalgiris maçı kadrosuna alınmadığını açıkladı.

#Alexander Nübel #Doğan Alemdar #Wilfred Ndidi #Amir Hadziahmetovic #Salih Özcan #Milot Rashica #Orkun Kökçü #Kassoum Ouattara #Emmanuel Agbadou #Junior Olaitan #Vaclav Cerny #Taylan Bulut
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