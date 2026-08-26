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Serdal Adalı'dan Fenerbahçe maçı için flaş talep!
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Serdal Adalı'dan Fenerbahçe maçı için flaş talep!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF yöneticileriyle görüşmesinin ardından Riva'dan açıklamalar yaptı.

Riva'da TFF - Beşiktaş zirvesi
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