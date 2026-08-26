Alanyaspor maçı sonrası hakemler için suç duyurusu!
Beşiktaş genel kurul üyelerinden Alanyaspor maçının hakemleri hakkında suç duyurusu geldi. Başvuruda hakemlerin olası menfaat ve bahis bağlantılarının yanı sıra iletişim ve mal varlığı hareketlerinin incelenmesi talep edildi.
Beşiktaş genel kurul üyelerinden Alanyaspor maçı hakemleri için suç duyurusu...
Sabah'ın haberine göre orta hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin yanı sıra yardımcı hakemler Samet Çiçek, Mehmet Salih Mazlum, Burak Olcar, VAR'dan Bülent Birincioğlu, AVAR Mustafa Savranlar şüpheli olarak yer aldı. Başvuruda menfaat anlaşması, bahis bağlantı ve iletişim ilişkilerinin tespit edilmesi istenirken bu karşılaşmada alınan kararların birden fazla maça etki edip etmediği, mal varlığı hareketlerinin incelenmesi, üçüncü kişiler üzerinden ödeme ve kazanç aktarımı da başvuru dosyasında dikkat çeken araştırma istekleri oldu.