Alanyaspor maçı sonrası hakemler için suç duyurusu!

Beşiktaş genel kurul üyelerinden Alanyaspor maçının hakemleri hakkında suç duyurusu geldi. Başvuruda hakemlerin olası menfaat ve bahis bağlantılarının yanı sıra iletişim ve mal varlığı hareketlerinin incelenmesi talep edildi.

Beşiktaş genel kurul üyelerinden Alanyaspor maçı hakemleri için suç duyurusu...