Serdal Adalı TFF'ye gidiyor!

Beşiktaş, başkan Serdal Adalı'nın, TFF'de görüşmelerde bulunacağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı'nın, TFF'de görüşmelerde bulunacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı, görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezine gitmiştir. Başkanımız, gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri çıkışında açıklamalarda bulunacaktır." ifadeleri kullanıldı.