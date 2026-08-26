Beşiktaş'ın yeni transferi Miretti, İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş'ın Juventus'tan kadrosuna kattığı Fabio Miretti için İstanbul heyecanı başladı. İtalyan orta sahanın yarın İstanbul'a gelmesi, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ın Juventus'tan kadrosuna kattığı İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti'nin yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Siyah-beyazlı yönetimin, 23 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a geliş programı için uçuş planlamasını yaptığı öğrenildi.



İtalyan futbolcunun yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.