Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano’nun basın toplantısında işaret ettiği ismin İngiliz yıldız Joe Willock olduğu ortaya çıktı. Siyah beyazlı yönetim de Joe Willock’un transferini bitirmek için Newcastle ile görüşmelerini sürdürüyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, box to box (ceza sahasından ceza sahasına) oynayabilen, koşucu ve alan kapatabilen bir orta saha oyuncusu aradıklarını açıklamıştı. Fotomaç'ın haberine göre, 48 yaşındaki çalıştırıcının işaret ettiği ismin Joe Willock olduğu ortaya çıktı. Siyah beyazlı kurmaylar, orta sahada enerjisi, dinamizmiyle dikkat çeken ve iki yönlü oyuncu olan İngiliz yıldızın transferine yoğunlaştı. Beşiktaş yönetiminin 25 milyon euro talep eden Newcastle United'ın inadını kırmak için bonservis pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi. Kartal, kulübüyle mukavelesi 1 yıl sonra bitecek 26 yaşındaki orta sahanın transferini 12 milyon euro'ya tamamlamak istiyor.



STİLİ GEDSON'U ANDIRIYOR



Willock'un oyun stili, Beşiktaş yönetiminin geçen yıl S. Moskova'ya sattığı Gedson Fernandes'e benziyor. Box to box (ceza sahasından ceza sahasına oynayan orta saha) özelliğiyle oyunun hem savunma hem de hücum tarafını başarıyla yerine getiriyor.