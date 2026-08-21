Spor yazarları, Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçını değerlendirdi
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i eşleşmenin ilk maçında sahasında 3-0 mağlup ederek tur kapısını ardına kadar açtı. Dolmabahçe'de alınan bu görkemli galibiyetin ardından spor yazarları, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
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SİNAN VARDAR - KARTAL AVRUPA'DA KANATLANDI
Beşiktaş, Avrupa Ligi Play-Off Turu'na kadar yenilgisiz ve gol yemeden gelmeyi başardı. Bir de Eyüpspor karşısında alınan galibiyet morallerimizi tamamen yükseltti. Şimdi bu turu da geçip adımızı Avrupa kupalarına yazdırma zamanı. Tribünler tıklım tıklım dolu. Beşiktaş taraftarı her zaman olduğu gibi takımını yalnız bırakmıyor. Kadroya baktığımız zaman ilk 11'imiz olması gerektiği gibi.
Beşiktaş maça hızlı başladı. Bu maçlarda kilidi erken açmak önemliydi. Rıdvan Yılmaz'ın kornerden kullandığı topta Hyeon-gyu Oh, topu ağlara yolladı ve Beşiktaş öne geçti. Bu golün hemen ardından bu kez sol bekin ortasında sağ bek topu ağlara gönderdi. Murillo, adeta bir santrfor gibi pusuya yattı ve farkı ikiye çıkardı. Beşiktaş harika oynamaya ve skoru almaya devam ediyordu. Özetle her şey süper başlamıştı. Hafta içi yazımda da belirttiğim gibi Beşiktaş böyle devam ederse önünde durabilecek hiçbir rakibi yok.
İki asistle şu ana kadar maçın yıldızlarından biri olan Rıdvan kardeşimi de ayrıca tebrik ediyorum. Beşiktaş tarihinin en pahalı transfer döneminin geçirildiği son sezonda, ilk önce doğru bir futbol aklı bularak Önder Özen'le doğru bir yapılanmaya girdi. Ardından başarıya aç bir teknik direktörü takımın başına getirerek ne kadar doğru bir yol izlediğini gösterdi. Hem Avrupa Ligi maçlarına hem de Süper Lig'deki başlangıca baktığımızda bu seçimin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha görüyoruz.
A Millî Takım Teknik Direktörümüz Montella'ya da buradan şunu söylemek istiyorum: Salih Özcan, Orkun Kökçü, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz Millî Takım'a alınmalı ve banko oynamalı. Yoksa iki elim yakanda! Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün penaltıdan attığı golle farkı üçe çıkardı. Baştan sona ortaya koyduğu harika futbolla Beşiktaş, adını Avrupa Ligi'ne yazdırdı diyebiliriz.
TURGAY DEMİR - AVRUPA KARTALI
Tribündekiler hiç susmadı, sahadakiler hiç durmadı… Maçın kısa özeti bu. Vlahovic'in ilk 18'de olması bile OH'u başka bir seviyeye taşıdı. Rıdvan'ın yaptığı ortaya öne doğru yaylanıp geriye doğru nefis bir kafa vuruşu yaptı ve topu kalecinin üzerinden çatala gönderdi… Daha beşinci dakikada herkes OH demiş oldu.
Sol beki, sağ beki, stoperi bile rakip kale önünde oynayan Beşiktaş'ın Zalgiris'e top göstermeye niyeti yoktu, öyle de oldu. Konuk oyuncular kazandıkları topları üç-beş saniyeden fazla ayaklarında tutamadan yeniden kaybettiler. Beşiktaş'ın aktif dinlenme yaptığı on dakikalık bölüm dışında, ilk yarıda Zalgiris adeta nefes alamadı. Herkes öndeydi dedik ya… Savunmanın solundan Rıdvan yine ortaladı, savunmanın sağından Murillo altı pasa koşup ikinci golü attı.
Bu golden sonra da Kartal şovu devam etti. Tribünlerde karnaval havası, sahada ise Beşiktaş'ın ezici üstünlüğü vardı. Orkun da penaltıdan attığı golle resmen fişi çekti. Dün gecenin en güzel tarafı, oyun sisteminin artık yavaş yavaş oturmaya başlamasıydı. Takımın ne yapmak istediği daha net görülüyor.
Trossard kendine geliyor. Bir ara üç kişiyi kördüğüm yaptı. İlhan Fakılı ise her zamanki gibi göreve hazır; oyuna girdiğinde ne yapması gerektiğini bilen oyunculardan. Vlahovic'e gelince… Onun adı dahi tribünleri coşturmaya yetiyor.
Dün Tüpraş Stadı "Duşan, Duşan" diye inledi. Daha sahaya çıkmadan bile yarattığı heyecan, Beşiktaş taraftarının bu transfere ne kadar büyük anlam yüklediğini gösteriyor. Artık salonlarla birlikte statlar da böyle inleyecek belli ki. Velhasıl kelam, bu Kartal, Avrupa'da sadece tur atlamak değil, iz bırakmak istiyor.