Spor yazarları, Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçını değerlendirdi

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i eşleşmenin ilk maçında sahasında 3-0 mağlup ederek tur kapısını ardına kadar açtı. Dolmabahçe'de alınan bu görkemli galibiyetin ardından spor yazarları, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.