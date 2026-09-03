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SON DAKİKA: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (FB BJK spor haberi)

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SON DAKİKA: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak dev maçı Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

4 Eylül Cuma:

20.00 İstanbul Başakşehir-Galatasaray: Kadir Sağlam

5 Eylül Cumartesi:

17.00 Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor: Yasin Kol

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Halil Umut Meler

6 Eylül Pazar:

17.00 Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Çakır

17.00 Arca Çorum FK-Eyüpspor: Davut Dakul Çelik

20.00 Kocaelispor-Samsunspor: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Çağdaş Altay

7 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

20.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

SON DAKİKA: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu! - 1

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