Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ, siyah-beyazlılarla sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi. 22 yaşındaki stoper, İstanbul'a gelişinin ardından kısa bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ, siyah-beyazlılarla sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a iniş yaptı.

22 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

İŞTE ÜMİT AKDAĞ'IN İLK SÖZLERİ:

Çok mutluyum ve gururluyum. Umarım iki taraf için de hayırlısı olur. Transfer süreci çok hızlı geçti. İnşallah şampiyon oluruz.