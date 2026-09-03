Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ İstanbul'a geldi!
Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ, siyah-beyazlılarla sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi. 22 yaşındaki stoper, İstanbul'a gelişinin ardından kısa bir açıklama yaptı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ, siyah-beyazlılarla sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a iniş yaptı.
22 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak.
İŞTE ÜMİT AKDAĞ'IN İLK SÖZLERİ:
Çok mutluyum ve gururluyum. Umarım iki taraf için de hayırlısı olur. Transfer süreci çok hızlı geçti. İnşallah şampiyon oluruz.