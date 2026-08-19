Kanat takviyesi doğrultusunda listesine Frosinone'den Fares Ghedjemis'i ekleyen Beşiktaş'a transferde kötü haber geldi. Cezayirli oyuncunun, Monaco ile prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.

Sağ kanat transferi için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, bu bölgeye U23 bir oyuncu getirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda, siyah-beyazlıların gündemine gelen isimlerden bir tanesi Frosinone forması giyen Fares Ghedjemis olmuştu. Cezayirli oyuncu için İtalyan kulübüyle görüşmelerine devam ettiği öne sürülen Beşiktaş'a transferde kötü haber geldi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Monaco ile İtalyan kulübü arasındaki görüşmelerin son günlerde ciddi şekilde hızlandığı ve transferin önümüzdeki saatlerde resmiyet kazanabileceği ifade edildi. Ligue 1 ekibinin, 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu 10 milyon euro karşılığında kadrosuna katması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ DAHA YÜKSEKTİ

Haberde yer alan bilgilere göre Beşiktaş, Frosinone'ye ve oyuncuya daha yüksek bir teklifte bulunmasına rağmen, Cezayirli kanadın tercihi transferde belirleyici oldu. Monaco'nun sunduğu sportif projeden etkilenen Ghedjemis'in, Fransız ekibiyle 5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Serie B'de Frosinone formasıyla 37 maçta görev alan Ghedjemis, 15 gol ve 3 asist kaydederek Frosinone'nin Serie A'ya yükselmesinde önemli rol oynamıştı.

İŞTE O HABER