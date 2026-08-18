Beşiktaş, Vincenzo Italiano'nun geçmişte Fiorentina'da birlikte çalıştığı Nico Gonzalez için Juventus'a teklif yaptı.

Leandro Trossard ve İlhan Fakılı transferlerinin ardından kanat bölgesine bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş, transfer listesini şekillendirdi.

Siyah-beyazlılar, Juventus forması giyen Nico Gonzalez'i gündemine alırken oyuncu için de ilk teklifin sunulduğu öğrenildi.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş, Arjantinli oyuncu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. İtalyan devi ise 28 yaşındaki futbolcuyu kiralamak yerine bonservisiyle göndermek istiyor. Bu nedenle taraflar arasında önümüzdeki günlerde görüşmelerin sürmesi ve iki kulübün de kabul edebileceği bir formül bulunması bekleniyor.

GONZALEZ AYRILMAK İÇİN BASTIRMIYOR

Beşiktaş'ın ilgisine rağmen Nico Gonzalez, Juventus'tan ayrılmak için ısrarcı değil. Arjantinli futbolcunun Torino'da mutlu olduğu ve kulüpten ayrılma talebinde bulunmadığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonu Atletico Madrid'de kiralık olarak geçiren Gonzalez, 37 maçta 5 gollük performans sergiledi.

EN İYİ PERFORMANSI ITALIANO'YLA

Vincenzo Italiano'yla Fiorentina'da beraber çalışan Nico Gonzalez, Italiano yönetiminde çıktığı 125 maçta 38 gol ve 19 asistlik performans sergilemişti.

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