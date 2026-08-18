Beşiktaş Kauno Zalgiris maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.