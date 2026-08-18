Beşiktaş Kauno Zalgiris maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve yarı sahada yapılan çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın (19 Ağustos) saat 11.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik Direktör Vincenzo Italiano, saat 14.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.